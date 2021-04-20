【日盛投顧】類股輪動，指數再創歷史新高

◆盤勢分析

1. 週一 (19 日) 美國 10 年期公債殖利率略為回升，科技股賣壓沉重，美股四大指數全部收黑，週二台股在 2330 台積電跌破 600 元大關下以下跌 31.71 點的 17231.58 點開出，在電子股成交量失血下指數最低來到 17175.02 點，隨後在電子股成交量回溫，矽晶圓、IC 設計、被動元件領漲電子，而早盤爆大量翻黑的鋼鐵、航運股也都以上漲作收，終場加權指數以上漲 60.59 點的 17，323.87 點作收，再創歷史新高，漲幅 0.35%，成交量 4，429.68 億元。三大法人三大法人合計賣超 7.74 億元：外資賣超 15.87 億元、投信賣超 0.3 億元、自營商買超 8.43 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量縮，但成交量連續三個交易日超過 4200 億元，有利短線持續走高。

(2)、均線：短中長期均線多頭排列，有利指數走揚，未跌破 5 日線前，短多續強。

(3)、技術指標：日 KD 在 4/15 出現黃金交叉，週二 K、D 持續走揚，未出現死亡交叉前，指數仍有高點可期。

3. 櫃買指數開高震盪走高，收在 213.62 點，漲幅 1.14%，近期沿 10 日線震盪走高，未跌破 10 日線前，短多續強。

4. 觀盤重點：週二台股再創歷史新高，在量價、均線、技術指標均有利多頭，短線仍有高點可期，偏多操作為宜。

結構矽晶圓、IC 設計、航運、水泥等族群走強

1. 矽晶圓: 在全球 IDM 廠、晶圓代工廠產能滿載且持續擴廠下，矽晶圓廠第二季到年底產能也幾乎都被預訂一空，未來不排除有調漲報價可能。週二由 3016 嘉晶、6182 合晶、5483 中美晶、3532 台勝科漲停領軍，包括 3707 漢磊、6488 環球晶等均有 5.2% 以上的漲幅。

2.IC 設計: 上週台積電法說會，對成熟製程以及缺貨漲價將延續到明年甚至後年的看法，讓 IC 設計股未來持續缺貨漲價的想像空間擴大，週二由 3122 笙泉、3228 金麗科漲停領軍，包括 2436 偉詮電、5272 笙科、8016 矽創、6138 茂達、6237 驊訊、6533 晶心科、2401 凌陽、3443 創意、2454 聯發科等均有 3.63% 以上的漲幅。

3. 航運: 全球經濟持續復甦，各國原物料回補需求大增，而散裝航運供給吃緊，帶動散裝船租金全面上揚，而貨櫃運價持續上漲，傳出 5 月 1 日長約價格較去年同期翻倍甚至更高，加上第三季是傳統旺季，缺櫃及高運價恐將持續，週二由 5608 四維航、2617 台航、2605 新興、2611 志信、2630 亞航漲停領軍，包括 2606 裕民、2637 慧洋 - KY 等均有 4.48% 以上的漲幅。

4. 水泥: 在基建投資增加，中國大陸水泥價格第二季以來持續上漲，加上台泥強化儲能事業拓展國際化腳步，收購歐洲 EngieEps 的 6 成股權，週二由 1101 台泥上漲 3.17% 領軍，包括 1108 幸福、1102 亞泥等均有 1.4% 以上的漲幅。

5. 操作建議：週二台股以 17，323 點再創歷史新高，在量價、均線、技術指標均有利多頭，短線仍有高點可期，偏多操作為宜。短線則可留意矽晶圓、IC 設計、航運、水泥股等的後市。