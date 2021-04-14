【南方東英】IMF警告美國利率上升或引發亞洲資本外流 中國要求34家互聯網平台一個月內全面 整改“二選一”等壟斷問題

【市場動態】IMF 警告美國利率上升或引發亞洲資本外流 中國要求 34 家互聯網平台一個月內全面整改 "二選一" 等壟斷問題

昨美股走勢分化，道指下跌，標普 500 指數上漲 0.33%，刷新歷史新高，納斯達克綜合指數上漲 1.05%。美國因血栓問題暫停接種強生疫苗，歐洲亦推遲接種。美國 3 月份消費者物價指數 CPI 上漲為 2012 年 8 月以來的最大漲幅。IMF 上調亞洲經濟預估，但警告稱美國利率上升速度超過預期可能會引發資本從亞洲外流。國家市場監管總局、中央網信辦、稅務總局聯合召開指導會，要求騰訊等 34 家互聯網平台企業在一個月內全面整改二選一等壟斷問題，警告平台企業要注意阿里案警示作用。

【公司動態】螞蟻集團整改方案落地 美團稱大股東欲拋售離場傳聞不屬實

阿里巴巴 (9988.HK) 公告稱螞蟻集團全面對標監管要求，近期已完成整改方案研究和制定工作，螞蟻集團將整體申設為金融控股公司，實現金融業務全部納入監管；將借唄、花唄全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務。騰訊控股(0700.HK) 公告，已更新全球中期票據計劃，將計劃限額由 200 億美元提高至 300 億美元。美團(3690.HK) 回應大股東欲拋售離場傳聞稱，市場相關猜測均不屬實。香港聯交所中央結算系統持股紀錄查詢服務(CCASS) 數據顯示，有投資者將逾 3 億股或 5.12% 實名持股股份轉由高盛持倉，媒體猜測此舉或是主要股東欲拋售離場。攜程潛在成份股最終發售價鎖定在每股 268 港元，募資淨額至少為 83 億港元。中興通訊(0763.HK/000063) 與中國雲創智能科技北京有限公司在深圳簽訂創新視頻業務全面合作戰略協議將聯合打造一款全新視頻應用內容產品雲中新視界。

【指數動態】

[恆生科技指數] 昨日指數下跌 1.60% 阿里巴巴續漲

昨日恆生指數上漲 0.15%，恒生科技指數下跌近八成成份股下跌。阿里巴巴續漲。

南方東英恆生科指數 ETF(3033.HK) 昨日成交額 2.82 億港元。

[中證 5G 通信主題指數] 昨日指數上漲 0.37%

昨日滬深 300 指數下跌而中證 5G 通信主題指數上漲 0.37%。

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