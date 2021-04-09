【永豐期貨】萬七曇花一現 台股翻黑爆大量

期貨走勢

台指期週五下跌 88 點至 16839 點。價差方面，台指期轉為逆價差 - 15.1 點，電子期逆價差擴至 - 1.01 點，金融期逆價差擴至 - 1.58 點。現貨部分，三大法人賣超 58.05 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2494 口至 - 6479 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 2090 口至 - 25452 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 3038 口至 - 9808 口。

週四 美國初領失業金數據劣於預期，另外 Fed 主席鮑爾表示，在看到經濟強勁的證據之前，央行不會改變寬鬆政策立場，也重申今年通膨上升預期是短暫現象，美股四大指數全面上漲，道瓊上漲 0.17%，標普 500 上漲 0.42%，那斯達克上漲 1.03%，費半指數上漲 1.07%。台股今天開高走低，早盤一度成功達萬七大關，寫歷史新高，但獲利了結賣壓湧現，權值股尾盤跌勢加重，終場加權指數下跌 0.43%，收 16854 點，上沖下洗 200 點。權值股來看，台積電早盤一度上漲至 618 元，但隨後賣壓出籠，終場小跌 0.5%，收 610 元，大立光法說會釋出保守展望，多家外資調降目標價，終場下跌 2.58%，收 3020 元。台股處於歷史新高，但上方萬七關卡獲利了結賣壓仍大，而外資終止連 4 買，成交量則放大至 4300 億元之上，但目前台股多頭格局未變，若國際未出現重大利空，投資人不應隨意猜頭。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.35 降至 1.28。VIX 指數上漲 0.51 至 16.89。整體選擇權籌碼面有利空方。 (永豐期貨研調)



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