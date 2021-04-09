BINCENTIVE 開放申購「加密投資工具」 申購就抽 AIRPODS PRO 助投資人了解加密市場

新冠疫情爆發導致的流動性危機讓全球央行集體放水，在這樣的背景趨勢下，比特幣成為了「新型避險資產」，包括電動車大廠特斯拉、美軟體公司 MicroStrategy 等上市公司都已經將比特幣作為公司資產配置；然而隨著疫苗施打率增加，全球實體經濟正在復甦，美債殖利率升高、類股輪動，比特幣未來趨勢可能會變得更複雜。對初入幣圈的傳統投資人，又該如何開始投資？

Bincentive 創立於 2018 年 7 月，是串聯全球的頂尖量化交易團隊，旨在打造各式風險可控的「加密貨幣理財產品」，更好地幫助一般用戶進入加密貨幣投資市場。

鑑於有越來越多人對比特幣投資感興趣，Bincentive 在今年推出了四項加密資產理財產品，包括固定收益 – USDT（美元穩定幣）、固定收益 – BTC （比特幣）、組合策略 （美元穩定幣） （穩健組合策略 與 積極組合策略）。

此次 4 月開放申購的理財產品，其合約期間和收益為：

固定收益 USDT 年化 8.5%（三個月期）

固定收益 BTC 年化 6%（六個月期）

積極組合 USDT 近一年淨年收益 32.4%（六個月期，收益為過去一年績效）

固定收益收益（USDT、BTC）

固定收益是 Bincentive 的招牌策略，而固定收益 - USDT、固定收益 - BTC 的差距在於計價單位。

固定收益 - USDT 是以美元穩定幣 USDT 計價，存入 USDT，最後以 USDT 結算；固定收益 - BTC 則是存入比特幣（BTC），以 BTC 結算。

該策略將用戶資金分散投資在三種「穩定收益策略」，包括期現套利、造市商交易、放貸策略。

期現套利：Bincentive 利用各交易所期貨報價的點差進行套利，一旦季度合約點差偏離正常軌道，該策略就會進行套利，直到點差收斂至合理範圍內。 造市商交易：基於資訊落差，不同交易所的報價更新速度也會不同，造市商交易策略會利用報價差異，自動在各交易所進行動態對沖。 放貸策略：將資金放進交易所的「放貸服務」，並利用市場數據優化收益。

積極組合策略 USDT

積極組合策略是由兩種策略組合而成：60% 固定收益年化 8% USDT + 40% 現貨策略：SmartHODL。

SmartHODL 策略在看多指標出現時購買 BTC/ETH，以「定量指標」決定持有多少比例的 BTC/ETH，看空訊號出現時，賣出 BTC/ETH，該策略充分利用 BTC/ETH 高波動的特性進行套利。

活動期間申購就抽 AirPods Pro

此次 Bincenitve 不僅一次性提供三個投資產品的申購，另外也提供了 AirPods Pro 抽獎。

其規則為，總申購金額達 10 萬 USDT 或是 10 BTC 就抽一台 AirPods Pro 藍芽耳機（價值 $7,990），達 20 萬 USDT 或 20 BTC 就抽兩台，以此類推。活動詳情請參考： https://bit.ly/3msojGN



單一用戶申購每滿 5,000 USDT 或 0.5 BTC 享一次抽獎機會，申購金額越多，中獎次數越高，不僅如此，為了讓更多用戶能夠了解加密市場以及 Bincentive 的投資工具，Bincentive 也將會在 每月舉辦線下活動：新手實戰申購班。分享趨勢、手把手帶用戶開戶、購買加密貨幣，以及申購理財產品。

Bincentive 創辦人暨執行長卓昭明表示，最近有越來越多的投資人對加密貨幣投資感到興趣，但鑒於這個市場的波動性極大，許多投資人其實是不得其門而入。透過此次申購和線下活動，我們希望將 Bincentive 的投資工具帶給更多傳統投資人，並讓其以此為跳板，更了解加密市場，也借此機會推廣未來的投資趨勢。

