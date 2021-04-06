淘帝-KY去年財報難產 明起停止交易、最快11月下市

金管會今 (6) 日宣布，截至今 (2021) 年 3 月 31 日止，康友 - KY(6452-TW)、淘帝 - KY(2929-TW) 未如期出具去年度財報，其中，康友 - KY 已於 4 月 1 日下市，而淘帝 - KY 股票明天起停止交易，若 6 個月內無法補繳財報，最快將在 11 月下市。

據金管會統計，截至 3 月底止，上市櫃公司應申報家數共計 1736 家（含第一上市櫃），只有康友 - KY、淘帝 - KY 未繳財報，其餘公司均已於規定期限內完成公告申報。

金管會證期局副局長蔡麗玲補充表示，康友 - KY 已於 4 月 1 日下市，淘帝 - KY 已在 3 月 18 日被證交所列為變更交易，由於未依法令期限申報財報，所以 4 月 7 日起停止其上市有價證券買賣，若淘帝 - KY 未能在 6 個月內補繳財報，證交所將在 10 月 8 月公告 40 天內予以下市，也就是說，淘帝 - KY 最快今年 11 月將面臨下市。

從上市公司（不含第一上市公司）去年度財報來看，累計營業收入新臺幣 32 兆 2673 億元，較去年同期增加 3443 億元，成長 1.08%；稅前淨利為 2 兆 8097 億元，較去年同期增加 5009 億元，成長 21.70%。

上市公司去年度獲利成長主要是半導體業受惠於 5G 應用及高階運算需求持續成長而提升獲利；電腦及週邊設備業因疫情帶動居家辦公，刺激筆記型電腦及伺服器需求增加；航運業因缺櫃供給吃緊，加上填補庫存需求使運費價格上漲所致。

上櫃公司（不含第一上櫃公司）去年度累計營業收入 2 兆 1973 億元，較去年同期增加 526 億元，成長 2.45%；稅前淨利為 2225 億元，較去年同期增加 374 億元，成長 20.21%。

上櫃公司去年度獲利成長主要是半導體業因 5G 行動通訊需求，客戶拉貨動能放大，產能利用率提升；生技醫療業因部分公司本期認列採權益法投資之損益增加；電子零組件業因疫情、宅經濟及居家辦公影響，市場需求成長所致。