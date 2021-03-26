

◆盤勢分析

1. 拜登上任召開首場正式記者會，會中將疫苗目標提高了一倍，讚賞美國經濟發展，四大指數小幅收紅，漲幅介於 + 0.12%~+0.62%。科技股 APPLE 上漲 0.42%、美光上漲 1.31%、表現較佳；台股 ADR 漲跌互見。日月光 ADR 下跌 0.40%；聯電 ADR 上漲 4.55%。

2. 週三台股以下跌 21.58 點開出，在 2454 聯發科、造紙、電機、食品、玻陶股等上漲推升下，指數一度翻紅。但因晶圓龍頭廠走勢疲弱與追價買盤轉趨謹慎下，指數終場小漲 28 點，收在 16060.14 點。

3.OTC 指數早盤高開，但小型類股拉回，指數失守 200 點大關，目前壓力為前高的 202.39 點，下方支撐為 10 日線的 196.32 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周四台股收小紅十字線，仍無力收復 5 日線。

(2)、量能：25 日成交量縮至 3,208.75 億元，後續仍需維持價量同步為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 柱狀圖持續走弱。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 173.93 億元；外資 - 165.73 億元、投信 - 0.06 億元、自營商 - 8.14 億元。

5. 鴻海集團：2317 鴻海召開 MIH 聯盟會員大會，早盤資金進駐電動車題材個股，2317 鴻海、5243 乙盛 - KY、2328 廣宇早盤股價一度拉高，但走勢虎頭蛇尾，後續密切觀察。

6.MOSFET、IC 設計：6138 茂達法說釋出 Q2 報價喊漲，早盤帶量衝上波段新高。2454 聯發科 3 月也調漲 WiFi 晶片售價 15-20% 激勵股價震盪走揚；5471 松翰 MCU 題材助陣，法人買盤積極，週四股價表現佳。

7. 原物料：1903 士紙本業續好轉、2038 海光去年每股賺 0.87 元，股價強勢漲停。

8. 生技：族群多數個股拉回整理，但 6589 台康生技生物相似藥解盲達標利多持續發酵，在買盤追捧下連拉 3 根漲停。

9. 觀盤重點：國際股市波動劇烈，目前台股技術面呈現區間整理，但外資操作仍為偏空趨勢，預期短線高檔震盪格局機率大，慎防追高風險。未來選股方向，可留意基本面較佳的 IC 設計、面板、鋼鐵、生技及高殖利率。

10.MOSFET 缺貨 大中 Q2 喊漲兩位數：金氧半場效電晶體（MOSFET）廠 6435 大中在半導體產能供給緊張狀況下，公司表示近期有機會重現 2018 年 MOSFET 缺貨熱潮帶起的漲價潮。供應鏈預期，一旦台灣 MOSFET 廠起漲，將有望帶動其他同業跟進喊漲，漲幅有望達到雙位數水準。在訂單部分，當前不論 PC、網通及風扇等客戶需求都相當強勁，雖然外界有出現下半年 PC 客戶可能會出現庫存調整問題，不過就他個人觀點來看，這波需求至少可望延續到第三季。建議族群可可偏多操作。

11. 美利達去年獲利、股利 雙創新高：9914 美利達 2020 年受惠自行車與電動自行車市場買氣大噴發，助攻集團本業毛利率持穩、長期投資收益增加，獲利大幅增長，去年稅前淨利達 52.40 億元，激增 63.58％，EPS 高達 13.36 元！美利達董事會昨日決議，每股擬配發現金股利 7 元，獲利與股利雙雙創下歷史新高！美利達目前在手訂單已看到 2022 年上半年，隨著歐美電動自行車需求持續暢旺，以及大陸自行車的需求增長，都將支撐美利達中長期毛利率的增長。建議維持逢低買進的建議。

