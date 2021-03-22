金像電去年大賺逾20億元 EPS 3.82元 擬配1.5元現金股利

PCB 廠金像電 (2368-TW) 今 (22) 日公布去年財報，稅後純益 20.67 億元，創新高，年增 14.93 倍，每股純益 3.82 元，今日董事會通過，去年盈餘擬配發每股現金股利 1.5 元，其中包括盈餘配發 1 元及資本公積配發 0.5 元。

金像電 2020 年營收 233.98 億元，毛利率 22.61%，年增 9.5 個百分點，稅後純益 20.67 億元，年增 14.93 倍，每股純益 3.82 元，金像電去年大賺逾 20 億元，改寫歷史新高。

金像電股東會訂 6 月 10 日召開，擬改選 9 席董事。

金像電主管表示，金像電除 NB 、伺服器板之外，也積極開發汽車板、預燒測試板等產品，進行產品多元化工作。

金像電 2021 年首季營收，估將維持在 2020 年第四季的 56.07 億元水準。

金像電預燒測試板積極與台美客戶合作，看好主測試板需求大幅成長，測試板層數多、30 層起跳，有助營收、獲利，也因為技術門檻高，不論是保有競爭優勢，或是優化產品組合、提升營收及獲利表現，都是有利的布局方向，同時，金像電也在開發汽車板客戶。

金像電也往更高難度的半導體領域布局，與柏承 (6141-TW) 看法相同，柏承主管指出，去年以來台灣半導體產業帶動測試板需求，柏承測試板營收已從每月 1000 餘萬元，向上跨越到 2000 萬元。

金像電預估今年資本支出 8-10 億元，維持去年相同水準，以去產能瓶頸為主。