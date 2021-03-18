宏碁電競桌機報捷 Nitro系列奪義大利銷售冠軍

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (18) 日表示，根據市調機構 GFK 資料顯示，宏碁電競桌機 Nitro 系列在義大利奪下今年元月銷售冠軍，整體電競桌機也以年增 287% 成長率，拿下 20.7% 市占率，搶進電競桌機銷售排行榜前三名。

宏碁指出，電競桌機自去年 4 月起在義大利銷售表現亮眼，去年下半年各月份更以超越業界 10 倍成長率逐步擴大市占，凸顯宏碁耕耘電競市場逐步發酵，旗下 Nitro 系列也具備強大效能、獨家 FrostBlade 冷卻系統、保持低噪音，可望提升玩家體驗。

展望今年，宏碁指出，今年上半年筆電需求持續強勁，預估缺貨潮將延續至今年下半年都無法紓解，今年將持續發展多重事業成長引擎策略，旗下展碁國際 (6776-TW)、宏碁資訊 (6811-TW) 也規劃將在今年上市櫃。

宏碁去年受惠遠距居家辦公、遠距教學需求，營收 2771.12 億元、年增 18.3%，毛利率 10.87%、年增 0.32 個百分點，營益率 3.22%、年增 1.91 個百分點；稅後純益 60.29 億元、年增 129%，淨利率 2.18%、年增 1.05 個百分點，三率三升，每股純益 2.01 元，創下近十年新高。