

◆盤勢分析

1. 聯準會宣布利率維持不變且不急於提早升息，激勵美債殖利率下滑，恐慌指數 VIX 走跌，科技股收斂跌幅，亞馬遜領漲標普，那指黑翻紅，費半漲逾 1%，道瓊收盤再創歷史新高，四大指數漲跌幅介於 + 0.29%~+1.22%；台股 ADR 窄福波動。

2. 周三台股在平盤附近開出，多數權值股走勢疲弱，臨近午盤亞股集體轉弱與台指期算影響，中、小型股賣壓湧現，指數持續震盪下行，最終台股下跌 97.34 點，收在 16,215.82 點。

3.OTC 指數早盤一度再創波段 200.5 點的新高價，但受加權指數連動，尾盤漲幅收斂至 0.15%，目前壓力為前高的 200.39 點，下方支撐為 10 日線的 194.06 點。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周三台股收吞噬黑 K 棒線，失守 5 日線。

(2)、量能：17 日成交量增至 3,141.16 億元，後續仍需維持價量同步為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標、MACD 低檔向上。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 - 134.61 億元；外資 - 129.33 億元、投信 + 5.43 億元、自營商 - 10.71 億元。

5. 鴻海集團：2317 鴻海將於下周召開 MIH 聯盟會員大會，外資券商陸續調高目標價，周三股價震盪走高，也激勵同集團 3149 正達、2354 鴻準、5243 乙盛 - KY、2328 廣宇堅守平盤之上。

6. 高殖利率：台股大幅波動，市場資金尋求高殖利率個股，封測廠 8150 南茂、5609 中菲行、8213 志超、2402 毅嘉、6148 驊宏資、2915 潤泰全等逆勢抗跌。

7. 運輸：貨櫃三雄 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海 2 月營收普遍表現佳，周三尾盤震盪走高。

8. 觀盤重點：國際股市持續創高，目前台股技術面具轉強跡象，但外資操作仍為偏空趨勢，預期短線高檔震盪格局機率大，建議以低持股高周轉的策略應對，個股慎防追高風險。未來選股方向，可留意基本面較佳的 IC 設計、面板、鋼鐵、生技及高殖利率。

9. 華碩去年 EPS 35.8 元 史上最賺：2357 華碩去年在 PC 及板卡兩大業務迎來近十年來的產業榮景，交出超標的營運成績，不僅獲利翻倍年增、突破 265 億元創高，每股稅後盈餘也以 35.8 元改寫新高，擬配息 26 元。公司釋出樂觀展望，儘管預期供應鏈缺料未能紓解，華碩亦已有積極因應措施，同時預持續對終端產品售價調漲。

10. 宏碁去年每股賺 2.01 元 十年最優：2353 宏碁 2020 年在持續增溫的遠端辦公、線上教學及宅娛樂等需求帶動下，連三季營運持續刷新近年同期紀錄，一舉拉抬宏碁交出全年三率三升、獲利倍增的成績，每股稅後盈餘 2.01 元，創近十年新高，董事會並通過擬配發現金股利 1.5 元。

11. 致新營運旺 大方配息 9.5 元：電源管理 IC 廠 8081 致新股利政策出爐，預計每股將配發 9.5 元，配發現金創新高，配發率超過七成，現金殖利率達 4.92％。由於致新第一季合併營收將有望持續受惠於遠端辦公／教育熱潮推動的筆電、面板電源管理 IC 需求續旺，上半年營運將可望創下歷史同期新高，建議偏多操作。

