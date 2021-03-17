星粉黏著度高！Samsung Pay悠遊卡平均消費金額高1.7倍

三星 (Samsung) 的「星粉」消費能力不容小覷，去 (2020) 年 3 月 17 日正式上線的 Samsung Pay 悠遊卡上線滿 1 週年，共創造逾新台幣 3.5 億元的交易金額，平均消費金額是整體悠遊卡平均的 1.7 倍。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，2020 年是悠遊卡數位轉型元年，與三星攜手打造的行動化悠遊卡，首年即交出亮麗成績單，在信用卡加值及交通支付上，都展現最創新便利的使用體驗，更享有台灣交通政策獨有的各項身份及轉乘優惠，不僅獲得星粉肯定，更是國際行動化電子票證的指標。

與整體悠遊卡相比，星粉的消費力與使用黏著度相當凸出，去年悠遊卡近 8500 萬張的流通卡數共嗶出 623 億元的業績，每張卡片年平均消費約 733 元，其中，Samsung Pay 悠遊卡平均消費 1 年消費超過 2000 元，約為整體悠遊卡平均的 1.7 倍，平均每張 Samsung Pay 悠遊卡 1 年嗶卡次數約 58 次，也比悠遊卡整體數字高出 1 倍。

不僅如此，Samsung Pay 悠遊卡記名比率高達 5 成，比起悠遊卡整體記名比率約 2 成高出一截，記名的悠遊卡除了對持卡人具保障，掛失後可返還餘額外，也會促使持卡人集中消費在同一張悠遊卡，加上 Samsung Pay 悠遊卡可使用 Samsung Pay 信用卡加值，持卡人不必擔心餘額不足的問題，因此具有一群相當有忠誠度的消費者。

此外，Samsung Pay 悠遊卡因為只要帶著手機就可以直接嗶消費，不用再帶卡片型悠遊卡，成為最大優勢。目前 30 餘款 Samsung 手機型號適用，只要直接下載 Samsung Pay 悠遊卡即可，可支援機種包括 8 系列以上中高階手機，連最新上市的 Galaxy S21 5G 系列手機，都支援 Samsung Pay 悠遊卡。