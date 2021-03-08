亞電每股擬配1.25元現金股利 殖利率5.46%

軟板保護膜供應商亞電 (4939-TW) 去年下半年營運轉佳，受惠人民幣升值帶來 3273 萬元匯兌收益，全年稅後純益 1.58 億元，年增 3.47 倍，每股純益 1.61 元，董事會今 (8) 日通過，去年盈餘每股擬配 1.25 元現金股利，依今 (8) 日收盤價殖利率為 5.46%。

亞電 2020 年營收 17.43 億元，毛利率 26.91%，年增率 6.66 個百分點，稅後純益 1.58 億元，年增 3.47 倍，每股純益達 1.61 元。

亞電在中國東台新廠建置方面，今年春節前已完成第一階段機台安裝作業，預計第一季末進入第二階段小批量試車，可望在今年上半年開出產能，初期將規劃全新塗佈線產能。

亞電主管表示，從去年下半年起接單狀況來看，因疫情遞延的 5G 通訊已正式啟動，需求持續回補，帶動終端消費如智慧手機、平板、NB 銷量逐步提升，下游客戶拉貨動能強勁；此外，車用補強板訂單也受惠中國車市不斷升溫，兩大應用領域同步挹注下，使亞電營運重新起飛。

亞電也認為，電子供應鏈為免缺貨斷料，大幅拉高安全庫存水位，並積極備庫因應，亞電將因此受惠。

亞電 2021 年 2 月營收為 9679 萬元，為 9 個月來新低，月減 51.25%，年增 38.56%，前 2 月營收為 2.95 億元，年增 82.6%。