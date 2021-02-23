璟德去年Q4 EPS 3.6元寫新猷 全年每股賺12.02元創歷史次佳

高頻整合元件暨模組廠璟德 (3152-TW) 今 (23) 日公告去年第四季財報，在 LTCC 量價齊揚下，稅後純益 2.49 億元，季增 23%、年增 59.6%，每股純益 3.6 元寫單季新高，全年稅後純益 8.28 億元，年增 28.1%，每股純益 12.02 元，則為歷史次高。

璟德去年第四季營收 6.36 億元，季增 14.5%、年增 45.4%；毛利率 59.9%，季增 1.9 個百分點、年增 0.4 個百分點；營益率 50.5%，季增 4.2 個百分點、年增 2.8 個百分點；稅後純益 2.49 億元，季增 23%、年增 59.6%，每股純益 3.6 元。

璟德去年營收 21.92 億元，年增 28.4%、毛利率 59%，年減 0.6 個百分點、營益率 47.6%，年增 1.1 個百分點、稅後純益 8.28 億元，年增 28.1%、每股純益 12.02 元。

璟德去年受惠智慧型手機 4G 轉 5G，以及 Wi-FI 6 的需求，帶動 LTCC(低溫共燒陶瓷) 材料元件的需求，加上全球供給吃緊、價格走揚，推升璟德第四季登上單季高峰。

展望第一季，在需求強勁、供需依然吃緊下，營收以及獲利均可望較去年第四季成長，全年也可望季季高的走勢，今年營運也將挑戰歷史新高，璟德 1 月營收 2.5 億元，月增 8%、年增 60.3%，為單月新高。

璟德也宣布，每股擬配息 10.8 元，配發率近 9 成，若以今日收盤價 484 元估算，現金殖利率約 2.2%。