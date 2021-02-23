牛年廣納四方財 採取雙收益投資策略

金融市場沒有永遠的強者、弱者，投資理財想趨吉避凶，就要放大投資範圍，有機會讓更多元標的，壯大自己的荷包。例如過去 20 年的數據顯示，分散投資於美股、新興股以及高收益債、新興國家當地債，可提高投資組合的正報酬機率 *。

富蘭克林證券投顧表示，統計過去各類股與大盤表現，可發現不同環境下表現佳的類股不同，而資金輪動有望推升 2021 年各區域與各類型資產的表現空間。在過去 20 年任一個月進場投資三年的循環報酬率，相較於全數投入美股或新興股等單一類型資產，將部位調整成各以 25% 的美國與新興市場股債資產，不只正報酬機率再躍升，包括投資三年的循環報酬率平均值和過去 20 年年化報酬表現，都更符合追求穩健的投資人進行長期投資規劃。

機會題材多 雙收益存基金獲利不漏接

後疫情時代，疫苗上路將驅動經濟復甦，加上大型經濟體加碼推出財政刺激政策，國際貨幣基金 2021 年元月即上調 2021 年的全球經濟成長率預估至 5.5%，預期金融市場在景氣上升、通膨穩定、利率回揚、美元弱勢下，不乏多元投資機會，而考量部分主流類股已累積可觀漲幅，追求長期穩健回報，可從賺資本利得、分享股利債息雙管齊下。

富蘭克林進一步舉例，像是美股價值股補漲、新興股科技新貴抬頭，輔以債市佈局，以同步佈局美國穩定月收益型及新興市場月收益型基金的雙收益策略參與，都有望發揮取其利、避其險的效益。

以富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金（本基金之配息來源可能為本金）為例，股票部位聚焦正紅的金融服務、資訊生活、消費動能三大主題，而主要持股也涵蓋多個全球第一的大型藍籌股，深具競爭力；債券部位也以具高殖利率、轉機題材與匯兌收益的新興國家當地公債為主，全方面掌握新興市場的獲利機會。

而投資人關注的美國市場題材多元，除了持續看多的創新科技醫療，也可留意價值型循環股補漲的機會及因應股市高檔的防禦部位，例如公用事業、通訊服務，藉由佈局富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）將可一舉掌握，同時享有高收益債、投資等級債與公債等多元債券配置，兼顧收益與抗波動。

* 資料來源：理柏資訊，美元計價，資料時間取 2000/12/31 至 2020/12/31，以 S&P 500 指數、彭博巴克萊美國高收益公司債指數、MSCI 新興市場指數、摩根大通全球新興市場債券分散指數為準，各有 100% 美股、50% 美股 + 50% 美高收、美國與新興市場股債各 25%、50% 新興股 + 50% 新興債、100% 新興股共五種投組，試算其三年循環績效，正報酬率分別為 82.93%、89.76%、96.59%、92.20%、80.93%。

本文由富蘭克林證券投顧提供，基金專線 0800-885-888。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金較適合投資屬性中風險承受度較高之投資人，投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重，投資人應審慎評估。本基金之主要投資風險除包含一般固定收益產品之利率風險、流動風險、匯率風險、信用或違約風險外，由於本基金有投資部份的新興國家債券，而新興國家的債信等級普遍較已開發國家為低，所以承受的信用風險也相對較高，尤其當新興國家經濟基本面與政治狀況變動時，均可能影響其償債能力與債券信用品質。基金投資均涉及風險且不負任何抵抗投資虧損之擔保。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。由本金支付配息之相關資料已揭露於本公司網站，投資人可至本公司網站 (http://www.Franklin.com.tw) 查閱。本基金進行配息前未先扣除行政管理相關費用。本境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。【富蘭克林證券投顧獨立經營管理】投資基金所應承擔之相關風險及應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站（http://www.fundclear.com.tw）下載，或逕向本公司網站（http://www.Franklin.com.tw）查閱。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。主管機關核准之營業執照字號：101 年金管投顧新字第 025 號 台北市忠孝東路四段 87 號 8 樓 電話：﹝02﹞2781-0088 傳真：﹝02﹞2781-7788 http://www.Franklin.com.tw