〈郭台銘挺生醫〉台灣具備質好量多人才 政府扶植有望成為護國群山

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (20) 日出席台大質子治療中心吊裝典禮表示，他已成為醫療產業一份子，而台灣生技產業具備質好量多的生醫人才、豐富臨床經驗，但產業發展仍需政府支持，才有機會成為護國群山。

郭台銘認為，如果台灣希望有護國群山，生技產業是政府需要支持發展重點，尤其台灣市場太小，須走向世界，因此要具備世界級的競爭力。

其中，台灣最值得驕傲的是，台灣土地面積小，卻擁有質好量多的優秀生醫人才，及優良的臨床試驗經驗，只是現在欠缺政府政策引導與法令鬆綁，才能讓台灣真正成為生技產業創新之島。

郭台銘表示，永齡和台大的合作成果，包括 2014 年第一棟大樓永齡生醫工程館落成、2018 年台大癌醫中心醫院開幕，到今天質子治療中心設備吊裝，預計明年輻質大樓將可正式對外營運，雙方合作每 4 年完成一項新任務，且每次的挑戰都更大。

郭台銘指出，癌醫中心歷經 10 年落成，其中輻質大樓較早規畫完成，但完成時間比癌醫中心醫院晚 4 年，過程中每天都在解決困難，包括土地變更、經歷環評、一連串審查以及遷移土地樹木等。

郭台銘說，輻質中心即將落成完工，希望未來各醫療中心秉持開放態度，積極致力於研發，並且導入最新癌症醫療技術，成為台灣甚至是全世界華人治療的首選。

郭台銘表示，永齡近年成立台大永齡健康研究院，推動永齡華人抗癌聯合行動，捐助病患免費做基因測序與癌症基因臨床研究，並建置乳癌個人化諮詢服務平台、醫療影像疾病偵測輔助系統等，幫助癌症患者得到適切的治療。

郭台銘指出，由於家人關係而有機緣為醫療發展和社會做出貢獻，從現在開始，也是生技醫療產業一份子，期盼和各界一起攜手推動台灣新醫療事業。