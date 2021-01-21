【景順投信】拜登上任： 美中關係、刺激方案、疫苗接種為新政府首要任務

◆撰文者：景順亞太區 (日本除外) 環球市場策略師趙耀庭

拜登今天上任後，美中關係未來走勢以及美國疫情後的經濟復甦步調將出現變化。

美中關係未來走勢

全球投資人終於可鬆一口氣，因為吵吵鬧鬧的川普時代在今天終結，先前不僅市場受到 擾亂，傳統的世界強權平衡也出現動盪。等到塵埃落定，川普的外交政策遺產應是他的對中強硬政策取得了廣泛支持。

各界的預期是拜登政府將對中國採取不同做法，但在可預見的未來，很可能雙邊關係持 續緊張。期待美中雙方關係和緩的投資人將會失望，因為幾個月前拜登才承諾要「建立 美國盟邦與夥伴的統一戰線」，以共同制衡崛起的中國，不過這一點說起來容易，做起 來卻可能困難重重，歐洲領導人不久前才與中國簽訂投資協議，某種程度而言等於是先 發制人，搶在拜登的民主國家對抗中國策略之前就進行。

雖然新政府上任後，美中之間的日常叫囂應會消失，但底層結構問題仍如冰山在水下的 部分一樣深不可測，投資人極渴望看到的是世界兩大經濟體能有一個共同議定的框架， 並在此框架中合作與競爭。 我的態度樂觀，認為拜登政府可找到更多與中國合作的管道，此點應足以使投資人降低 政治風險溢酬，特別是在香港等市場。

美國經濟反彈

拜登已於近期提出額外經濟紓困法案，其規模達 1.9 兆美元，約為 GDP 的 9%，此方案最主 要的紓困對象是家戶，而非企業，並將最近通過的個人補貼金額從 600 美元提高至 2,000 美元。

儘管此法案料將遭遇共和黨頑強反對，並且需要一些時間協商，但我認為最終通過的紓 困規模應會接近拜登最初所提出的一半左右。

現在非常急需額外的財政刺激，因為疫情蔓延的程度前所未見，導致進一步封城措施出 現，1 月份的美國每週失業給付請領人數也持續攀升，若無預期的紓困，美國經濟在第一 季很有可能萎縮。

在此同時，拜登也尋求 1,600 億美元的經費，以加速疫苗接種計畫，在上任後的百日內達 成 1 億人次接種的目標。雖然這數字僅佔美國人口的 1/6，但已足夠涵蓋第一線醫護人員以及風險最高的美國人，也可能加快商業活動恢復正常的腳步，也許最快在第二季即可重啟活動。若一切均照計畫進行，美國經濟可能幾個月後就會出現消費上揚。

對於市場與投資的影響

投資人花了一些時間消化美中好壞參半的經濟數據、居高不下的新冠肺炎確診病例，以 及較預期慢的疫苗接種進程，但全球股市也因此在過去一週得以喘氣歇息。

今年的市場將與 2020 年類似，也就是總經變數仍將主導市場績效。由於投資人聚焦疫苗 接種與全球經濟復甦，並衡量地緣政治風險溢酬，基本面投資可能要再等一段時間才能 發揮作用。我認為拜登上任可望提升疫苗接種前景，也有利風險溢酬。

我預測美國股票與債券殖利率今年將雙雙升高，因為美國 2021 年的較佳成長前景將轉化 為較高的通膨預期與債券殖利率，而美股則將受惠於更為強勁的企業獲利。

若美國祭出刺激方案，並加快疫苗接種步調，亞太地區經濟體與市場也將受益，因為美 國消費持續升高將有利於北亞的出口導向經濟體。