【安聯投信】台股周線連11紅

15 日台股早盤在半導體展望樂觀、擴大資本支出等利多激勵下，帶領大盤站上萬六，但在短線籌碼相對凌亂以及部分板塊短線累積漲幅導致賣壓湧現下，盤中漲幅收斂，中場後大盤並開始翻黑，終場下跌 90.8 點，收在 15616.39 點。成交量 4376.35 億元。周線仍收紅且拉出連 11 紅。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受惠於產業展望樂觀以及資本支出擴大等利多激勵下，帶動讓半導體整個族群以及設備股，攻上萬六的企圖心強烈。不過受到短線籌碼凌亂等干擾，上下波動幅度拉大，盤中高低點超過 400 點。

在盤面主流上，廖哲宏表示，除了半導體和設備股相關之外，包括：高速傳輸、EV 電動車等相關族群仍是近期市場主流；電子零組件部分，受到缺料、缺貨及缺櫃效應，出貨時程遞延，榮耀重回手機領域，此一情勢對供應鏈已吃緊的狀況更是火上添油。

另一方面，廖哲宏也點出，加上復甦的汽車族群，以及其中受惠電 EV 滲透率快速增加，很多元件供需持續緊俏，漲價、停止接單狀況仍持續，市場原本預期農年後庫存調整壓力增的擔憂程度也出現緩解。此外傳產走勢相對疲弱，特別是循環股都快速大幅回檔，強勢族群則主要集中在汽車類股、資本支出概念及腳踏車等族群等。

廖哲宏分析，雖然循環族群出現較大回檔，反映初期進去的投資人是買低評價低檔反彈的，回檔後，回到較合理估值，仍會逐步反映基本面持續變好的景氣狀態，因此對於後市展望仍可正向看待，投資人不用過度擔憂。

展望後市，廖哲宏表示，由於台股基本面持續變好的態勢並未改變，加上缺料、缺貨的關鍵零組件類別持續擴大，需求持續緊俏，反映的是市場仍正向看待台股後續終端市場需求和補庫存的需求。在交投上，台股價量續創新高，故投資人仍可正向看待台股後市。近期則可再觀察美股重要科技股法說展望。

在投資建議上，廖哲宏表示，參考歷史，景氣回升的初期都看不到基本面，但供需的不平衡推升原料價格上漲後，就會開始陸續傳導到下游，待需求復甦後，經濟活動就動起來，這樣的景氣就可以延伸得較久。目前對台股景氣樂觀，除了前面說到的理由外，就資金面來看，水龍頭還繼續流，企業獲利會陸續上修，這類型的景氣行情接棒，股市就可望走得更久。

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