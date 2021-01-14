【永豐期貨】靜待盤後台積電法說會 台股小跌守15700點

期貨走勢

台指期週四下跌 32 點至 15727 點。價差方面，台指期轉為正價差 19.81 點，電子期轉為正價差 1.58 點，金融期逆價差擴至 - 3.61 點。現貨部分，三大法人賣超 95.97 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 5364 口至 - 12605 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 6583 口至 - 28118 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 7636 口至 - 24760 口。

週三美國政治動盪持續，眾議院指控川普煽動叛亂，就川普彈劾進行表決，通過彈劾川普案，使川普成為美國歷史上首位連續遭兩次彈劾的總統。美股四大指數漲跌互見，道瓊下跌 0.03%，標普 500 上漲 0.27%，那斯達克上漲 0.43%，費半指數上漲 0.13%。台股今天拉回修正，遭盤一度下跌近 150 點，回測 5 日線，但隨後承接買盤進駐，帶領加權指數跌幅收斂，終場下跌 0.4%，收 15707.19 點，成交量略增。權值股來看，盤後的台積電法說會使市場態度轉趨觀望，終場下跌逾 2%，收 592 元，鴻海旗下富士康宣布攜手浙江吉利控股合組公司，競爭蘋果 Apple Car 訂單，股價爆量大漲，收 116 元。目前台股多頭格局不變，投資人勿隨意猜頭，並後續關注量能變化，若回檔修正，不宜爆出大量。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 16000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.44 降至 1.36。VIX 指數下跌 0.64 至 22.94。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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