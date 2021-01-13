生展拓展國際市場 營運拚持穩去年

保健食品廠生展 (8279-TW) 原預期今年營運有望優於去年，但隨著疫情升溫，營運轉向保守，另一方面，海外市場除美國、日本外，今年將持續拓展中國、東南亞等國家，今年營運力拚持平去年。

生展往海外發展後訂單能見度提升，包括與保健品大廠 Weider 合作搶進美系通路，另外也打造副品牌 Great American 打進日本 COSTCO，不過生展坦言，隨著國際疫情升溫，美國、日本新冠疫情持續擴大，國家邊境管制升級，當地終端通路同樣受到影響，加上美國總統大選紛擾不斷，均影響消費力道。

展望今年，生展指出，美國、日本等既有客戶雖然持續有下單，但受疫情影響，下單量轉為保守，另外，今年將觸角往中國、東南亞等南向國家發展，但疫情尚未獲得控制下，國際合作案的速度將會放緩，今年營運先求持平去年。

產能方面，生展看好新冠肺炎疫情後，民眾對增強免疫力產品需求增加，日前買下電子業廠房，目前已進入整修階段，預期新產能投產後，總產能可望增加 20% 以上。

生展、金穎共同宣布，為整合研發、設備產能資源，搶攻國際市場，生展將參與金穎私募案，持股金穎 30.08% 股權為最大股東，激勵金穎今日股價跳空漲停鎖住，來到 31.8 元，寫兩個月來新高。