【群益金鼎證券】群益權證週報-恆大、南六再起? 變種病毒流竄全球

全美近 8,500 萬人在聖誕假期出遊，也讓美國確診人數急速倍增，截至 1 月 8 日已經迅速突破 2,140 萬人，雖然疫苗已經開始接種，但疫苗施打的速度遠遠追不上疫情確診的人數，再加上目前病毒變種，感染力更大幅提升，讓疫情增添許多變數，因此可以追蹤防疫相關類股，像是恆大 (1325-TW)、南六 (6504-TW)，可待現股股價回到月線之上時再買進認購權證。最近天氣變化大，是病毒最喜愛的季節，建議投資人多在家少出門消費，省下來的零頭可以利用權證參與市場行情，在現今不確定性極高的環境中，利用少量資金來操作是較適宜的投資方式。

2021 年第一天台股就開紅盤大漲 169 點，在台積電 (2330-TW)、鴻海(2317-TW)、聯發科(2454-TW) 三大權值股的帶動下強勢創高，第二天就直接站上萬五大關，兩天量能均超過三千億，雖然週三開高走低留下一根價差超過 300 點的黑 K 棒，不過多方氣勢不減，週線收了一個大紅棒，指數最高來到 15,400 點，近期融資餘額持續創高，要留意籌碼浮額過多及獲利回吐的賣壓。

1 月 4 日鴻海 (2317-TW) 幾乎攻上漲停板，投資人也搭上權證順風車，當天權證多方加碼金額來到 6,844 萬，隔日鴻海再漲 4%，相信都賺到現貨漲幅好幾倍的獲利，對於鴻海短線急拉的狀況，空手的投資人不一定要再去追現貨的部份，可以買進認購權證來參與漲跌，因為現貨成本已經較高，往上的獲利空間有限，當然如果長期看好還是可以買進現貨，不過目前大盤位置較高，還是必須考量自己的資金配置，避免突如其來的黑天鵝。

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