【群益投顧】資金行情延燒台股放量攻上萬五大關

一、盤勢分析

美股前 1 個交易日因歐美疫情升級，英國宣布全境封鎖，日本東京考慮宣布緊急狀態，隨美國醫療體系陷入緊繃，加上喬治亞州參議員的第二輪選舉結果將牽動拜登上任能否完全執政等不確定性因素影響，使得美股 2021 年開盤首日類股普遍承壓，科技巨擘蘋果 (AAPL-US)、微軟(MSFT-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 全數走跌，道瓊成分股波音 (BA-US) 收低 5.30% 跌幅較深，隨市場避險情緒增溫，黃金期貨結算價漲幅 2.72%，VIX(恐慌指數)飆漲 18.55%，終場美四大指數全面收黑，費半拉回修正 0.44%，道瓊、標普與 NASDAQ 跌幅約 1.3%～1.5%。台股今 (05) 小幅開高 11.61 點，早盤指數一度隨同台指期下殺失守平盤位置，後續由電子權值股接手穩盤，台股由黑翻紅並於盤上震盪，尾盤指數小幅拉抬，終場加權指數上漲 98.0 點，成交量 3471.95 億元。盤面上以電動車概念、MiniLED、鋼鐵、散熱、銅箔基板、記憶體、網通、被動元件等類股走勢相對強勁。

二、盤勢預估

由於新台幣維持強勁走勢，資金行情延燒，大盤隨著台積電、聯發科股價持穩，鴻海連 2 日勁揚攀升，推動台股沿 3MA 穩健墊高，日 KD 指標維持高檔鈍化。惟短線指數因季乖離逾 9%，具波段漲幅的個股出現獲利了結賣壓，導致台股盤中波動加劇。另融資餘額昨日衝上 1903 億元，籌碼浮額偏高影響盤勢的穩定度，預估近期指數將反覆測試下檔短期均線的支撐力道。操作策略中，漲價題材族群仍為盤面主軸，電子組裝、車用零組件類股近期受到法人青睞，資金買盤持續湧入，投資人可篩選兼具題材面與獲利展望之績優股，參考 3MA 與 12MA 轉折向上時順勢交易。

鋼鐵族群中，隨廢鋼、鋼筋價格連 7 週上漲，期鎳因印尼地震引發供給隱憂，昨日盤中報價續揚至去年 12/21 高點，有望推升台灣鋼鐵與不銹鋼廠營運走揚，中鴻 (2014) 去年第 3 季每股純益 0.17 元，優於 2019 年同期 0.04 元，因外銷接單增溫與內銷盤價逐月調漲，營運動能強勁。東和鋼鐵 (2006) 去年前 3 季每股純益 1.97 元，優於 2019 年同期 1.10 元，在公共工程釋單下，主力產品 H 型鋼報價穩健，鋼構事業訂單能見度至今年第 3 季，業績展望樂觀。

記憶體類股受惠於英特爾將在今年首季推出新款 CPU，加上伺服器庫存去化，產業秩序轉佳，記憶體供需市況逐步回穩。南亞科 (2408) 去年 11 月累積營收年增 18%，上半年因伺服器需求成長，記憶體拉貨有望恢復過往水準，今年在 20nm 製程完成轉換後，位元數銷量成長將帶動營運表現走高。

個股焦點中，隨蘋果將推出 AppleCar，特斯拉因中國 Model3 產能提升，去年第 4 季交車量突破 18 萬輛，電動車概念股有望成為今年盤勢的新焦點。倒車雷達廠同致 (3552) 去年前 3 季每股純益 0.23 元，較 2019 年同期轉虧為盈。在電子組件於新車的滲透率提高下，影像與超聲波系統產品出貨增溫，營運將重回成長軌道。

三、強勢股

電子：

鈺太 (6679)、明泰 (3380)、廣宇 (2328)、榮創 (3437)、耀登 (3138)、明基材 (8215)。

非電：

同致 (3552)、新纖 (1409)、和大 (1536)、英利 - KY(2239)、上銀 (2049)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據