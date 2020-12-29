【群益投顧】指數高檔震盪波動加劇 後續走勢尚待電子類股重掌兵符

一、盤勢分析

美股前 1 個交易日，在川普簽署約 9000 億美元的紓困支出法案後，除了避免政府關門外，同步解除市場對中斷就業補助金援助之憂慮，消息面激勵科技巨擘全面走升，其中蘋果 (AAPL-US)、臉書(FB-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 漲幅皆超過 3% 以上，內需消費、郵輪、旅遊類股普遍上漲，美三大指數同步收高，漲幅約 0.7%~0.8%。惟超微 (AMD-US)、高通(QCOM-US)、輝達(NVDA-US) 小幅修正，終場費半收低 0.22%。台股今 (29) 開高 17.84 點，指數於平盤上下震盪且波動加劇，終場加權指數小跌 11.02 點，成交量 2863.10 億元。盤面上以運輸、IC 設計、鋼鐵、造紙、水泥、矽晶圓、太陽能與風力發電等類股走勢相對穩健。

二、盤勢預估

台股明天起為封關前最後二個交易日，因外資的假期因素，法人無顯著的佈局動作，加上電子類股成交占比偏低，在台積電等權值股未明顯轉強前，受限於市場的追價買盤放緩，預估台股於年底前將在 12 日均線之上進行高檔整理。

盤勢上，隨著各集團年底作帳行情逐步告一段落，但漲價族群有望延續漲勢到明年。而時序邁入農曆春節，投資人可同步留意食品類股的轉強訊號。操作策略中，因盤面上個股強弱分明，多方跳空缺口尚待回補後才沿 3MA 承接佈局，在類股輪動快速下，建議投資人依法人籌碼動態，並參考 3MA 與 12MA 轉折向上時順勢交易。

造紙族群，隨中國紙業龍頭玖龍紛紛調漲工紙、瓦愣紙與再生牛卡紙等售價。永豐餘 (1907) 前 3 季每股純益 2.48 元，大幅優於去年同期 1.11 元，進入農曆年傳統旺季，永豐餘明年 1 月估將調漲紙箱價格，持續挹注獲利表現。榮成(1909)11 月營收年增 1.19%，因榮成工業用紙的營收占比最大，漲價效應將帶動營運動能走揚。

鋼鐵類股受惠於公共工程釋單與鋼筋價格走升，東和鋼鐵 (2006) 的鋼構訂單能見度已至 2021 年第 3 季，獲利展望正向樂觀。中鴻(2014)11 月營收年增 30.65%，因中鋼 2 號高爐歲修導致鋼胚取得受限，第 4 季熱軋內銷價格逐月調漲，明年在外銷訂單暢旺下，營運成長動能強勁。

個股焦點中，聯詠 (3034)11 月累積營收年增 23.21%，受惠於居家辦公、遠距教學等新興產業崛起，大尺寸驅動 IC 放量出貨，TV SoC 隨客戶市佔率成長，穩定貢獻營收表現，激勵近期股價盤堅走高。

三、強勢股

電子：大毅 (2478)、虹光 (2380)、艾笛森 (3591)、九暘 (8040)、中電 (1611)。

非電：車王電 (1533)、春雨 (2012)、中纖 (1718)、鄉林 (5531)、官田鋼 (2017)、淘帝 - KY(2929)。