【安聯投信】科技、內需放電 台股周線連八紅

25 日台股在半導體、重要權值股續強，反映內需增溫的航運股也走強等激勵下，指數開高走高，盤中並大漲逾百點，中場過後受到交投量能影響，漲幅收斂，終場上漲 51.14 點，收在 14331.42 點。成交金額為 2140.19 億元。

針對近期盤勢，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股近期仍維持高檔震盪、走高的格局，推升力道主要是反映部分族群受惠於庫存偏低帶來的供需緊俏、漲價題材表現尤其亮眼；另外盤面上資金輪動也是成為支撐大盤穩健向上、維持偏多格局的重要力道。

廖哲宏表示，安聯投信預估 2021 年整體企業獲利成長約 15%；就接單狀況推估，科技股基本面強勁局面有望維持到 2021 年上半年。包括網路訊技術如 5G 網路、受惠未來能源推動的運輸技術如電動車、高效能運算技術如雲端、顯示技術如 Mini-LED 等仍具成長性。

在資金面，廖哲宏表示，從許多相關數據均顯示，市場資金動能仍相當充沛，而近期外資買賣動向，也有對台股正向，有利投資信心。根據證交所統計，25 日外資買超 52.74 億元，累積近一周外資買超近 95 億元，12 月以來累積買超逾 120 億元。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，在資金充沛、不退場的大前提下，台股後市可望一路維持高檔震盪格局、持續攀高；基本面配合現階段美國零售銷售庫存偏低，拉貨力道有望持續。

鍾安綾表示，由於關鍵零組件等缺料情況延續，也讓包括半導體、面板等維持缺貨狀況，另外像是被動元件、DRAM 等需求狀況也持續維持緊俏。產業需求強勁，上肥下瘦在農曆年前不會改變。在投資題材上，持續看好缺料漲價題材、5G 基地台、面板及晶圓代工等。

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