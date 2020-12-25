〈台股盤中〉鴻家軍引領內資作帳行情 大漲百點挑戰14400點

美股四大指數昨日同步收紅，反映英國與歐盟達脫歐貿易協議，並未受國際疫情蔓延衝擊，有利多頭信心續航，而隨著外資放假，台股今 (25) 日見到內資全力趕年底前作帳，早盤台股大漲逾 100 點，最高來到 14400.83 點，顯然多頭有意挑戰年底前站穩 14400 點大關，預估成交值 2200 億元左右。

今日盤面上最亮點為鴻海集團股作帳，鴻海漲逾 2% 再次站上 90 元關卡，帶動泛鴻海集團中，乙盛 - KY 大漲近 8%，天鈺漲逾 6%，廣宇漲近 4%，台揚、建漢和鴻準漲逾 2%。

從各族群來看，電池材料相關業者接棒轉強，康普一度亮漲停燈號，長園科漲逾 6%，美琪瑪也漲半根停板。

MOSFET 廠再度強彈，大中漲停，台半、杰力和富鼎漲半根停板上下，尼克森漲近 3%。

貨櫃航運也是強者恆強，陽明昨公布 11 月自結稅後純益衝上 27.05 億元，年增率高達 739%，每股純益 0.92 元，單一個月就快逼近第三季單季稅後純益 27.36 億元，市場認為海運第四季獲利可望優於預期，陽明漲停，長榮漲 6%，萬海漲近 5%。

市場傳出加工絲將漲價，刺激紡織族群表態，今日包括集盛漲超過 8%，聚隆漲 5% 左右；集盛、力麗均指出，目前能見度也看至農曆年後，營運逐步好轉，使紡織股啟動補漲行情。

元大投顧指出，隨著疫苗開始施打，全球景氣明年有望復甦，再加上低利環境，大環境對景氣循環產業有利，使資金在各漲價產業間輪流點火，大盤現階段維持高檔震盪，但漲價題材方興未艾。

統一投顧則表示，目前月季線往上墊高成為大盤下檔強勁支撐，加上昨日外資空單已開始回補，預料待法人歸隊後台股有機會再往波段高點挺進。

統一投顧強調，考量美國紓困案達成共識、拜登總統帶頭施打疫苗，市場對未來經濟前景樂觀，而外資休假內資主導，更有利盤勢發展。