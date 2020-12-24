【倫元投顧】三低傳產股進可攻退可守

◆盤勢分析

台股早盤在電子、傳產的帶動下，又來到 14300 點之上，不過在外資即將放假、以及期指逆價差已大幅收斂下，尾盤漲幅收斂終場指數以上漲 57 點收在 14280 點，成交量為 2218 億。

短線目前看法仍不變，原則上短線應該還要稍作整理，如果下週因年底作帳而撐在相對高檔，則小心元月先拉回整理後再往上攻，月線上下~ 季線即 13500~14000 較具支撐。

波段而言，原則上若無意外這波可漲到明年二月底~ 4 月底讓融券被迫回補在相對高檔再說了，之後則須提防出現一波大回檔修正。

因為若新冠肺炎疫苗施打效果不如預期，則明年景氣恐出現二次衰退。若疫苗施打效果如預期、疫情逐漸獲控制趨緩下來，則許多電子產品今年因疫情而受惠需求大增，最慢明下半年需求恐大幅下滑、造成明年下半年旺季不旺。

當疫情獲得控制後，景氣谷底快速復甦，市場預期明年第三季後各國央行將開始逐步縮減購債規模，2022 年~ 2023 年啟動升息循環，熱錢將開始逐步退出股市。

王信傑 分析師

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