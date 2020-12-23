實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄1223 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2034 允強 12/23 上市增資 12/17-12/21 2550 20.00 20.00 永豐金 1 12/22 283332 5546 永固-KY 12/23 第一現增 12/17-12/21 281 66.00 66.00 中國信託 1 12/22 99958 3666 光耀 12/28 上櫃增資 12/22-12/24 850 70.00 70.00 宏遠 1 12/25 46000 5536 聖暉 12/29 上櫃增資 12/23-12/25 255 166.00 166.00 國票 1 12/28 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。