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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄1223
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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2034   允強        12/23  上市增資    12/17-12/21      2550   20.00     20.00  永豐金      1   12/22    283332
5546   永固-KY     12/23  第一現增    12/17-12/21       281   66.00     66.00  中國信託    1   12/22     99958
3666   光耀        12/28  上櫃增資    12/22-12/24       850   70.00     70.00  宏遠        1   12/25     46000
5536   聖暉        12/29  上櫃增資    12/23-12/25       255  166.00    166.00  國票        1   12/28

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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