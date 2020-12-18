永豐富櫃200正2N 25日掛牌 小資投資櫃買200大成分股新選擇

永豐金證券新發行「永豐金櫃買富櫃 200 報酬指數單日正向 2 倍」ETN(02003L，簡稱永豐富櫃 200 正 2N) 將於 25 日掛牌上櫃，此檔 ETN 發行期限 2 年、發行價格 5 元、年投資手續費 1.5%(逐日反應至指標價值內扣除)，小資族僅需 5000 元即可參與櫃買前 200 大成分股正向 2 倍槓桿的投資。

永豐金證券衍生商品部副總經理白清圳說明，富櫃 200 報酬指數涵蓋櫃買市場排名前 200 名的企業，是最具代表性的台灣中小型股票投資參考指標，適合看好中小型類股高成長力的投資人參與。

目前前三大成分股產業分別為具競爭力的半導業體、今年備受矚目的生技醫療和電子零組件業，分別占指數權重的 43.32%、18.49% 和 6.99%。

而櫃買富櫃 200 報酬指數今年表現強勁，截至 12 月 15 日報酬表現高達 24.72%，勝過櫃買報酬指數 22.13%。

白清圳進一步說明，永豐富櫃 200 正 2N 是由發行人全額支付追蹤指數的報酬，在不考慮投資手續費下，不會有指數追蹤誤差，可貼緊反應指數的績效表現，以 6 月中掛牌的永豐富櫃 200N(020017-TW) 為例，掛牌以來至本月 15 日上漲 21.20%，同期間富櫃 200 報酬指數上漲 21.43%。

隨著 ETN 商品逐漸成為市場新寵，目前市場上已有 25 檔交易標的。