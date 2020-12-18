〈凱撒衛35週年〉品牌策略重定位 今年EPS重返3元 明年估增15%

衛浴設備凱撒衛 (1817-TW) 今 (18) 日舉辦 35 週年慶，董事長蕭俊祥今日表示，近年重新定位價格、品牌及策略，成效也反應在今年營運上，法人估，凱撒衛今年每股純益可望重返 3 元以上，明年營收估增 15%，毛利率持穩下，獲利同步成長，每股純益上看 3.5 元。

蕭俊祥表示，過去在品牌發展上投入很多資源，但成效有限，近年調整策略，在產品開發過程中，提高客製化及設計成分，產品走時尚簡約風、朝平價精品路線發展，以小米、IKEA、Uniqlo 等作為發展的榜樣。

調整產品後，凱撒衛也獲國內知名影城業者青睞，蕭俊祥透露，後續可望針對全台據點進行衛浴設備更換，此外，凱撒衛近年也積極跨入公共工程以及新建工程市場，將是未來 2-3 年的新動能。

其中，新建工程目前占比約 10% 內，蕭俊翔指出，目標 3 年營收占比達 4 成，此外，公共工程也著手從社會住宅切入，市占率也可望持續提升。

海外市場佈局方面，凱撒衛目前是越南前二大衛浴品牌，也配合新設立越南櫥櫃廠，擴張市場版圖；除了東南亞市場外，也積極拓展美國 OEM 市場，凱撒衛台灣與越南營收占比分別為 63% 與 36%，其餘為 1%。

凱撒衛也拓展電商平台，在第三季成立「凱撒廚衛生活館」，整合線上線下通路，搶攻網購衛浴市場商機。