實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄1217 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1593 祺驊 12/17 上櫃增資 12/11-12/15 170 50.00 50.00 玉山 1 12/16 111208 6576 逸達 12/17 上櫃增資 12/11-12/15 1275 88.00 88.00 元富 1 12/16 24444 2409 上銀 12/17 上市增資 12/11-12/15 1020 195.00 195.00 元大 1 12/16 386750 6756 威鋒電子 12/18 初上市 12/14-12/16 2231 168.00 168.00 凱基 1 12/17 382749 1909 榮成 12/18 上市增資 12/14-12/16 5400 14.80 14.80 第一金 1 12/17 317468 3541 西柏 12/18 上櫃增資 12/14-12/16 425 45.00 45.00 日盛 1 12/17 135752 6728 上洋 12/21 初上櫃 12/15-12/17 636 43.00 43.00 台新 1 12/18 110106 6751 智聯服務 12/21 初上櫃 12/15-12/17 323 60.00 60.00 福邦 1 12/18 177524 5209 新鼎 12/22 上櫃增資 12/16-12/18 298 62.46 62.46 富邦 1 12/21 15437 2472 立隆電 12/22 上市增資 12/16-12/18 720 46.00 46.00 富邦 1 12/21 71140 2034 允強 12/23 上市增資 12/17-12/21 2550 20.00 20.00 永豐金 1 12/22 5546 永固-KY 12/23 第一現增 12/17-12/21 281 66.00 66.00 中國信託 1 12/22 3666 光耀 12/28 上櫃增資 12/22-12/24 850 70.00 70.00 宏遠 1 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。