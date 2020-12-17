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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄1217
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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1593   祺驊        12/17  上櫃增資    12/11-12/15       170   50.00     50.00  玉山        1   12/16    111208
6576   逸達        12/17  上櫃增資    12/11-12/15      1275   88.00     88.00  元富        1   12/16     24444
2409   上銀        12/17  上市增資    12/11-12/15      1020  195.00    195.00  元大        1   12/16    386750
6756   威鋒電子    12/18  初上市      12/14-12/16      2231  168.00    168.00  凱基        1   12/17    382749
1909   榮成        12/18  上市增資    12/14-12/16      5400   14.80     14.80  第一金      1   12/17    317468
3541   西柏        12/18  上櫃增資    12/14-12/16       425   45.00     45.00  日盛        1   12/17    135752
6728   上洋        12/21  初上櫃      12/15-12/17       636   43.00     43.00  台新        1   12/18    110106
6751   智聯服務    12/21  初上櫃      12/15-12/17       323   60.00     60.00  福邦        1   12/18    177524
5209   新鼎        12/22  上櫃增資    12/16-12/18       298   62.46     62.46  富邦        1   12/21     15437
2472   立隆電      12/22  上市增資    12/16-12/18       720   46.00     46.00  富邦        1   12/21     71140
2034   允強        12/23  上市增資    12/17-12/21      2550   20.00     20.00  永豐金      1   12/22
5546   永固-KY     12/23  第一現增    12/17-12/21       281   66.00     66.00  中國信託    1   12/22
3666   光耀        12/28  上櫃增資    12/22-12/24       850   70.00     70.00  宏遠        1

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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