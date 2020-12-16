【群益投顧】指數開高走更高大漲235點，重新站回各均線之上，短線重返多頭趨勢

一、盤勢分析

美國共和黨籍參議院多數黨領袖表態，祝賀拜登贏得總統大選，並強調不要否認拜登勝選。美國眾議院議長邀請兩國會領導人開會，以就刺激和支出計劃達成協議。

美股道瓊指數上漲 338 點 (+1.14%)，那斯達克指數上漲 155 點 (+1.25%)，收 12,595 點創歷史新高。台股由台積電先拉抬指數上揚，盤面強勢族群半導體股立積、矽力、偉詮電漲停，相關矽晶圓族群環球晶、中美晶強勢上漲，被動元件股華新科、凱美、奇力新等漲幅不低，DRAM 相關族群華邦電、南亞科、威剛等也都上揚，傳產族群汽車零組件、塑化、鋼鐵也都強勢，紙類股華紙、榮成最強，收盤指數大漲 235 點，漲幅 1.68%，收在 14304 點，成交量降為 2499 億元。

二、盤勢預估

指數上周五盤中下影線觸及 12 日線，昨日長黑 K 棒正式跌破，月線本已岌岌可危，結果今日又大漲站回各均線之上，一掃下探月線危機，推估指數區間可重回至 14100 點～14500 點間，大盤持續反彈機會仍大。

射頻 IC 廠立積 (4968)11 月自結稅後淨利達 1.04 億元，每股淨利 1.64 元。WiFi 6 產品需求暢旺，推動立積射頻前端模組(FEM) 出貨量大幅成長，全年業績可望攻上新高。股價漲停再創歷史新高。

高速傳輸介面 USB 4 在英特爾、蘋果等大廠推動下，顯示 USB 4 需求將可望逐步顯現，在英特爾新處理器正式問世，蘋果 ARM 架構 M1 處理器 Macbook 筆電上也同步支援 USB 4，靜電防護 (ESD) 晶片廠晶焱 (6411) 亦開始量產出貨，出貨力道將逐步放大，替晶焱後續營運增添動能。股價漲停。

上銀 (2049)11 月合併營收回升至 20 億元以上，創近 16 個月以來新高，12 月訂單全滿載，元旦假期產線也要趕工。前 11 月合併營收 191.38 億元，今年合併營收仍挑戰 210 億元以上，超越去年 202 億餘元，明年營收及獲利可望優於今年。

大陸「禁廢令」明年全面禁止進口廢紙，造成大陸紙廠成本墊高，大陸紙業龍頭玖龍本周宣布調漲各類工紙售價，漲幅每噸人民幣 50-100 元。有利國內造紙廠營運向上，工紙大廠榮成 (1909) 是最大獲益者，永豐餘、正隆等也將連帶受惠。

三、強勢股

電子：

立積 (4968)、聯電 (2303)、華新科 (2492)、智邦 (2345)、祥碩 (5269)

非電：

上銀 (2049)、合一 (4743)、榮成 (1909)、陸海 (5603)、華紙 (1905)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據