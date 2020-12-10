〈浩鑫法說〉明年醫療級氣墊床出貨看俏 將擴大海外、國內醫學布局

浩鑫 (2405-TW) 轉投資暄達醫學跨入醫材市場，總經理鄭瑋勳今 (10) 日表示，醫療需求維持高檔，看好明年醫療級氣墊床穩定成長，並推出負壓傷口治療機、醫療健康 Kiosk 等醫療科技新產品，在台灣已陸續導入北榮、慈濟等體療體系，也獲歐美醫療認證，看好明年效益逐步發酵。

浩鑫目前持股暄達醫學約 94.01%，在疫情帶動氣墊醫療床需求下，今年需求維持高檔，成營運主力動能之一，據統計，暄達目前主要外銷市場英國、美國，每千人擁有的醫療病床數量均少於 3 床，遠低於台灣 7.5 床，由此來看，未來發展空間仍大。

鄭瑋勳表示，將鎖定科技醫療產品為未來發展方向，陸續推出負壓傷口治療機、智慧健康量測站 Kiosk 等產品，其中，負壓傷口治療機已取得美國 FDA、歐盟、巴西等地認證，將擴大布局海外市場，國內則導入北榮、慈濟等醫療體系，智慧健康量測站 Kiosk 則已應用在北醫體系。

根據市調機構調查，今年全球負壓傷口治療機市場達 21.4 億美元，鄭瑋勳指出，目前主要供應商皆為歐美業者，旗下暄達則是極少數已進入美國市場的亞洲廠商，近期也陸續獲得多家醫學中心採用，未來成長可期。

展望未來，鄭瑋勳樂觀看待明年科技醫療產品營收、獲利貢獻，但浩鑫準系統本業也可望重回成長，因此，估明年醫療產品營收占比仍維持逾 2 成水準。