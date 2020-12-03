【群益投顧】盤中指數突破14000 點再創新高後拉回，短期將面臨高檔整理之機率較高

一、盤勢分析

輝瑞利多疫苗消息，原油反彈能源股轉強，美國標普、費半兩大指數連兩日創歷史新高，本週五即將公布的非農就業報告，若出現就業市場不佳，將給美國會帶來更大壓力，促使兩黨就經濟刺激法案盡快達成協議。台股盤面部份強勢族群面板相關股友達、群創、彩晶等進行整理，矽晶圓股中美晶、合晶等依然強勢，被動元件國巨、奇力新、華新科等皆有表現，通訊族群聯均、華星光、智邦等皆是紅盤，IC 設計類股矽力、譜瑞、矽統也都強勢，收盤指數小跌 12 點，跌幅 0.09%，收在 13977 點，成交量下降為 2676 億元。

二、盤勢預估

今日盤中指數突破至 14049 點後遭獲利回吐及當日沖銷賣盤壓回，日前指數跳攻至 13800 點之上後量能也隨之增高，許多強勢股漲幅亦大，因此未來可能需再加整理消化不穩定籌碼後才能持續攻堅，短期指數應將在 13800 點～14100 點區間高檔整理機會較大。

記憶體大廠美光 (Micron) 行動、汽車、工業與 PC 等銷售強勁，營收、EPS 和毛利率均優於先前預期，因此調高本季財測，看好明年 DRAM 銷售表現，市場預期，隨著 DRAM 產業築底態勢明確，南亞科 (2408)、華邦電(2344) 明年營運展望也樂觀看待。

國巨 11 月營收有機會月增 6% 至 77 億元，年增率 118%；第四季營收呈淡季不淡。第 3 季稅後盈餘 36.27 億元，季增 10.1%，單季每股盈餘為 7.37 元，為 7 季來新高，累計前 3 季每股盈餘為 20.03 元。。

8 吋晶圓代工漲價效應擴大，聯電 (2303) 本季開始調漲代工價格，陸廠中芯國際也跟進漲價，明年價格續看漲，台廠以聯電 8 吋廠數量最多，在兩岸布局 8 座 8 吋晶圓廠，因此受惠程度高。盤中股價大漲至 44.95 元，再創 18 年新高。

僑威 (3078) 公告前三季合併財報，營收 49.73 億元，稅前淨利 8.86 億元，歸屬於母公司累計淨利 6.76 億元，基本每股盈餘 2.97 元。僑威 2020 年 10 月合併營收 8.05 億元年增 48.75%

隨著美國商務部對 18 國的進口鋁板捲產品祭出反傾銷措施，大成鋼因有鋁捲板關稅豁免權可望受惠，加上美國工業需求回溫，第四季可望轉盈；明年配合需求提升，公司營運可望重返獲利。

三、強勢股

電子：

奇力新 (2456)、聯電 (2303)、中美晶 (5483)、合晶 (6182)、漢磊 (3707)。

非電：

台泥 (1101)、南亞 (1303)、聚陽 (1477)、華航 (2610)、大成鋼 (2027)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據