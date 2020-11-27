實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄1127 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6443 元晶 11/27 上市增資 11/23-11/25 5678 25.80 25.80 元大 1 11/26 464175 2867 三商壽 12/02 上市增資 11/26-11/30 11700 7.55 7.55 國泰 1 12/01 38463 6629 泰金-KY 12/03 第一現增 11/27-12/01 170 52.00 52.00 中國信託 1 12/02 4121 優盛 12/04 上櫃增資 11/30-12/02 510 15.60 15.60 凱基 1 12/03 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。