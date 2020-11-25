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台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

※來源：台灣證期會
                                                                       實際
代號   證券名稱     抽籤  發行性質       申購期間      承銷  承銷價    承銷價  主辦     申購  扣款日    迄1125
                    日期                               張數    (元)      (元)  券商     張數          申購筆數
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6727   亞泰金屬    11/25  初上櫃      11/19-11/20       666   52.80     52.80  華南永昌    1   11/24    219902
4755   三福化      11/26  上市增資    11/20-11/24       850   48.70     48.70  第一金      1   11/25    335582
6443   元晶        11/27  上市增資    11/23-11/25      5678   25.80     25.80  元大        1   11/26    318928
2867   三商壽      12/02  上市增資    11/26-11/30     11700    7.55      7.55  國泰        1   12/01
6629   泰金-KY     12/03  第一現增    11/27-12/01       170   52.00     52.00  中國信託    1

備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。

      2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售
        有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認
        購價款繳存截止日時，一併繳存。

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