實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄1120 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6727 亞泰金屬 11/25 初上櫃 11/19-11/20 666 52.80 52.80 華南永昌 1 11/24 4755 三福化 11/26 上市增資 11/20-11/24 850 48.70 48.70 第一金 1 11/25 6443 元晶 11/27 上市增資 11/23-11/25 5678 25.80 25.80 元大 1 11/26 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。