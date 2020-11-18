「三洋紡」等4家有價證券變更交易方法等相關事項

三洋紡織纖維股份有限公司（公司代號：1472）、億麗科技股份有限公司（公司代號：2443）及晟鈦股份有限公司（公司代號：3229）上市有價證券列為變更交易方法，暨信昌化學工業股份有限公司（公司代號：4725）上市有價證券恢復交易方法事宜。

一、變更及恢復交易方法日期：民國 109 年 11 月 19 日。

二、證券代號及簡稱：

(一) 代號：1472；簡稱：三洋紡。

(二) 代號：2443；簡稱：億麗。

(三) 代號：3229；簡稱：晟鈦。

(四) 代號：4725；簡稱：信昌化。

三、變更交易方法：三洋紡織纖維股份有限公司、億麗科技股份有限公司及晟鈦股份有限公司最近期公告申報之財務報告顯示淨值已低於財務報告所列示股本之二分之一，核有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 1 款規定之情事，爰將該等公司上市有價證券列為變更交易方法。

四、恢復交易方法：信昌化學工業股份有限公司前因有本公司營業細則第 49 條第 1 項第 1 款情事，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，嗣查該公司最近二期公告申報之財務報告淨值均逾三億元並達所列示股本二分之一以上，其上市有價證券原列為變更交易方法原因業已消滅，且無其他應列為變更交易方法之情事，爰將其上市有價證券恢復普通交易方法。