

◆盤勢分析

1. 週二美國新冠危機持續惡化，新一輪經濟封鎖威脅越來越大，零售銷售數據疲弱，原油、美元、金價皆下滑，美股自昨日收盤高點回落；終場美股四大指數跌幅介於 - 0.21~-0.86%；蘋果 - 0.76%；美光 + 0.21%；特斯拉 + 8.21%；台積電 ADR-3.59%；聯電 ADR-2.26%。

2. 受週一美國大漲激勵，週二台股在 2330 台積電開盤跳空大漲突破 500 元大關的帶動下，指數以大漲 171.94 點的 13,723.77 點開出，指數最高上漲 228 點的 13,780.12 點後，在預估量暴增下，短線獲利賣壓出籠，指數一路震盪走低，終場加權指數以上漲 41.18 點的 13,593.01 點作收，漲幅 0.30%，成交量 2,364.36 億元。三大法人合計買超 149.28 億元：外資買超 150.99 億元、投信賣超 0.63 億元、自營商賣超 1.08 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量微縮，仍有創高機會。

(2)、均線：短、中、長期均線呈多頭排列，有利指數攻高。

(3)、技術指標：KD 在 11/04 出現黃金交叉買訊，週二 K、D 開口收斂，留意死亡交叉的賣訊是否出現。

4. 櫃買指數下跌 0.08%，收在 168.35 點，前高 169.64 點待突破，支撐約 167.3 點附近，壓力約在 169.6 點附近。

5. 觀盤重點：本波從 11/02 上漲以來的上升趨勢線 (11/02 的 12480 點 11/13 的 13170 點之切線) ，目前約在 13350 點附近與 5 日線(13380 點) 是短線下檔強力支撐區，未跌破上升趨勢前，指數仍有高點可期，短線偏多操作為宜，而若跌破上升趨勢線，則短線恐將拉回整理。

6. 華為昨（17）日宣布出售旗下手機次品牌「榮耀」所有股權給深圳智信新信息技術公司，完全切割與榮耀的關係。業界解讀，這是華為擺脫美國禁令「緊箍咒」的第一招。由於買方具大陸官方色彩，也被視為大陸官方首次出手為陸企解套，未來「新榮耀」將擴大採購 2454 聯發科晶片。

7. 璟德（3152）昨（17）日參加櫃買中心業績發表會，釋出營運展望。今年 6 月以來，璟德營收屢創新高，第 3 季營收 5.55 億元，季增 6.5%，為單季最佳；毛利率 58%，稅後純益 2.02 億元，每股純益 2.93 元，優於第 2 季的 2.8 元及去年同期的 2.26 元。在無線網路 WiFi 6 與 5G 需求帶動下，訂單能見度看到明年第 1 季，本季營運可望再寫新猷。

8. 台泥（1101）不畏疫情今年營運逆勢成長，累積前三季大賺 184.07 億元，比去年同期成長 3.8%，全年可望連三年大賺超過 200 億元。展望未來，台泥董事長張安平昨（17）日定調，第 4 季會第 3 季好，明年會比今年好，繼續維持成長基調。