【日盛投顧】指數再創新高，資金結構轉移

◆盤勢分析

1. 美股因輝瑞疫苗發佈後，連續 2 個交易日出現資金結構改變，也連動台股等相關金融及塑化大型權值股受到資金青睞，同步帶動加權指數再創新高，不過成交量量縮，OTC 指數漲幅比集中市場小，收盤仍站穩季線之上。盤面資金聚焦金融、塑化及內需相關族群，終場指數上漲 180.47 點，漲幅 1.38%，收在 13，262.19 點，成交金額為 2，402.22 億元。三大法人合計買超 196.96 億元：外資買超 153.92 億元、投信賣超 4.29 億元、自營商買超 47.33 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

(1)、量能：量縮上漲，後續上漲須補量，下跌須量縮。

(2)、均線：下檔支撐為 13，000 點附近，上檔壓力為 13，450 點附近。

(3)、技術指標：日 KD 進入 80 以上超買區，提防短線震盪幅度會加劇。

3. 櫃買指數上漲 0.70%，收在 166.87 點。短線支撐為 164 點附近，壓力為 170 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、金融、觀光、造紙、塑化、內需。

資金從電子抽離轉往金融及內需相關類股

1. 金融：本周輝瑞疫苗發佈後，全球市場出現結構改變，資金從電子轉往金融，外資在台股進出動向也開始轉向，金融股分類指數 K 線出現連 8 紅強勢反彈攻上年線，龍頭壽險股 2881 富邦金股價站上近半年來的高點，也帶動整體金融股上漲。

2. 塑化：新冠疫苗問世後，國際油價出現強彈，產業進入傳統旺季，國際供需吃緊，塑化行情加溫推進，大型塑化股台塑四寶受惠國際資金回補，6505 台塑化股價連續 2 個交易日出現量滾量上漲，至於二線塑化持續續強，1304 台聚、1305 華夏、1312 國喬、1313 聯成等股價再創波段新高。

3. 被動元件：整體被動元件第三季在旺季拉貨效應下，多家廠商第三季獲利寫下近七季以來新高紀錄，周三也是成為表現相對亮眼的電子族群，6173 信昌電股價創本波新高，另外龍頭股 2327 國巨及 2492 華新科第四季在車用領域布局，股價近期表現也相對強勢。

4. 操作建議：美股因輝瑞疫苗發佈後，國際資金出現賣科技股轉往金融及原物料及內需股的趨勢，台股也同步連動，我們認為短線上建議投資人佈局選股上，可逢高減碼電子股將資金轉往金融、原物料、內需等相關族群佈局。選股方向可留意被動元件、金融、觀光、造紙、塑化、內需。