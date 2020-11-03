富邦華一進駐寧波 成為長三角第17家、大陸第27個據點

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦華一銀行寧波分行今 (3) 日正式開業，是富邦華一銀行在長三角的第 17 家、也是在大陸設立的第 27 家網點，富邦金表示，寧波分行設立，將進一步完善富邦華一在長三角都市圈的佈局。

因為疫情，富邦集團董事長蔡明忠在開幕典禮上透過影片致詞，蔡明忠表示，台灣與寧波地緣相近、文脈相通、商緣相連，是浙江省台商投資最為集中的地區，富邦華一銀行佈局大陸 12 個城市，已成大陸網點數量最多、服務範圍覆蓋最廣的台資銀行。

蔡明忠指出，寧波是浙江的工業、貿易中心，是長三角五大都市圈的中心城市，也是民營經濟最為活躍的地區之一。富邦華一銀行充分把握寧波得天區位和政策優勢，積極主動參與寧波建設，逐步擴大在長三角地區的業務輻射範圍。

馬立新表示，近年大陸金融業對外開放步伐明顯加快，為台資銀行帶來新的發展契機和空間。寧波分行是富邦華一在浙江省內的第一家分支機搆，也是對長三角經濟區佈局的重要戰略。今年在新的發展格局下，大陸經濟增長的長期邏輯沒有發生改變，是台資銀行持續深耕大陸市場的重要基礎。

富邦華一銀行寧波分行結合寧波區域經濟特色、深耕寧波大市區域。輻射範圍除了覆蓋寧波都市圈外，向北可與上海、蘇州形成互動、協作，向南可輻射包括溫州在內的浙江南部地區，向西可輻射杭州都市圈，佈局上實現對台資企業最密集區域的覆蓋，就近為台商提供金融服務。此外，寧波優質的民營企業資源，也為寧波分行提供了豐富的當地企業業務機會。

未來寧波分行業務發展將鎖定台資企業，瞄準優質大陸民營企業，積極發展提升城市功能基礎設施建設為目標的國企、重點項目。