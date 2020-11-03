日盛投顧 2020年11月3號8點36分



◆盤勢分析

1. 疫情仍持續發燒，歐洲各國再次下達封城令遏止疫情惡化，美國 10 月 ISM 製造業 PMI 報 59.3，預於市場預期，激勵美股四大指數呈現反彈，漲幅介於 0.42 至 1.60%。指標股陶氏化學漲逾 5%、特斯拉漲逾 3%、Nike 上漲 1.92%、台積電 ADR 漲逾 2%。

2. 台股目前在 5 日線 (12,694 點)、10 日線(12,793 點)、月線(12,806 點) 之下，終止連 4 跌，最終上漲 44.97 點，漲幅 0.36%，收在 12,591.31 點，成交金額為 1,656.03 億元。三大法人合計賣超 1.96 億元：外資買超 29.1 億元、投信賣超 6.26 億元、自營商賣超 24.81 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，買盤仍處觀望，後勢仍需量價得宜，方對盤勢止跌有利。

（2）、均線：支撐為半年線 (約 12,220 點) 附近，壓力為月線 (約 12,806 點) 附近。

（3）、技術指標：KD 向下，K 值低於 50，短線震盪整理。

4. 櫃買指數跌幅 0.42%，收在 161.25 點，與加權指數走勢分歧。支撐為約 158.5 點附近，壓力為 164.5 點附近，KD 向下，K 值接近 20，短線整理格局，但有機會技術性反彈。

5. 觀盤重點：指數止跌尚需重返 5 日線之上，突破月線方能正式轉強，因此再未轉強之前，資金比重不宜超過 5 成水位，目前仍慎防持股過高之風險，短線台股選股方向可留意半導體、5G 相關、車用、內需、NB / 伺服器、高殖利率等。

6. 中華經濟研究院 2 日發布的 10 月台灣製造業採購經理人指數（PMI）和非製造業經理人指數（NMI）持續同步擴張（數值高於 50），其中 PMI 已連四月擴張，且指數續揚 1.6 至 59.3 的 2018 年 2 月以來最快擴張速度；NMI 指數較 9 月下跌 2.2，但仍站穩 53.4，是連五個月處於擴張值。

7. 台積電（2330）近期在線上求職平台領英（LinKedIn）開出數十項職缺，工作地點位於美國亞利桑那州鳳凰城。台積電 2020 年拋出赴美設廠議題後，就引發業界關注，目前台積電已經規劃將前往美國亞利桑那州設立一座月產能 2 萬片的 5 奈米 12 吋廠，且預計自 2021 年的九年內將投入 120 億美元。

8.PSA 華科事業群旗下 PCB 族群 2 日公布第三季財報，瀚宇博（5469）第三季獲利 12.39 億元、每股盈餘 2.35 元，累計前三季每股獲利 4 .51 元。精成科（6191）第三季獲利 6.19 億元、每股盈餘 1.2 元，單季獲利創下歷史新高。

9. 鋰電池模組龍頭新普 (6121) 今(2)日公布 10 月營收 92.24 億元，月增 6.97%，年增 27.98%，累計前 10 月營收 660.89 億元，年增 12.6%；受惠全產品線同步成長，新普不僅連兩個月營收寫新猷，單月營收更首度站上 90 億元，前十月營收也同創高。

