冠星-KY Q3賺贏上半年 前三季稅前EPS 13.5元

短纖布廠冠星 - KY(4439-TW) 今 (30) 日公告第三季自結損益，稅前盈餘 2.32 億元，季增 255%、年增 29.8%，每股稅前盈餘 7.35 元，單季賺贏上半年，累計前三季每股稅前盈餘 13.5 元，在需求回升下，冠星表示，全年獲利可望追上去年水準。

冠星第三季營收 16.35 億元，季增 53.6%、年減 21.7%；營益率 15.2%，季增 9.3 個百分點、年增 6.6 個百分點；稅前盈餘 2.32 億元，季增 255%、年增 29.8%，每股稅前盈餘 7.35 元。

累計冠星前三季營收 41.24 億元，年減 29%、營益率 10.4%，年增 2.1 個百分點、前三季稅前盈餘 4.26 億元，年減 10.7%，每股稅前盈餘 13.5 元。

冠星表示，第三季已逐漸擺脫疫情影響，加上高毛利的布料訂單挹注、柬埔寨擴廠效益顯現，自製產能比重提升、成本及費用優化，都推升毛利率、營益率以及獲利表現。

展望第四季及明年，由於大客戶愛迪達 (Adidas) 下半年訂單已逐漸回穩，加上 GAP 歐美市場訂單明顯回溫及亞洲市場快速反彈超出預期，冠星表示，全年獲利力拚追上去年水準。