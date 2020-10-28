【中信投信】IMF預估 越南今年經濟有望「超星趕馬」

根據國際貨幣基金 10 月份報告，預測越南今年經濟成長率約 1.6%，為東協主要經濟體中唯一經濟成長率為正的國家，由於新加坡、馬來西亞分別衰退 6%，越南媒體「VietReader」據此計算，如果該經濟預測無誤，越南國內生產總值有望超越新加坡、馬來西亞，躍升東協第四大經濟體，次於印尼、泰國、菲律賓。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，如果以人均國內生產總值來看，當然越南與新加坡、馬來西亞等國還是存在明顯差距，但越南經濟急起直追的拚勁，仍舊不可小覷。

以今年前 9 個月來說，根據越南統計總局資料，越南投資、消費、出口等經濟成長的三頭馬車，數據皆比去年同期更加出色。尤其出口，前 9 個月的貿易順差已經是去年全年的逾 2 倍不止。受基本面帶動，越南胡志明指數近 2 個月強漲約 7.7%，位於今年以來的相對高點。

張晨瑋表示，以彭博統計過去五年平均月度報酬率，其實第四季為傳統越股淡季，平均報酬率介於 0.1% 至 0.9%，遠低於第一季月平均最高為 3.9%。隨著目前指數逼近今年高點，短線可能面臨獲利了解賣壓，但長線而言，越股仍有兩大利多支撐，其一為近幾周大型藍籌股紛紛公佈第三季業績，整體利多頻傳以外，其二 11 月底 MSCI 邊境市場權重即將調整，有利外資流入越股，得以舒緩過去第四季較為弱勢的擔憂。

越南經濟長期看好，且根據彭博統計從 2015 年至 2019 年，越南企業每股盈餘的複合成長率逼近 10%，意味其成長動能強勁，然新興經濟體波動較大，建議投資人不妨將其作為衛星配置，以定期定額方式布局。

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