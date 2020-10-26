新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

三大法人全站賣方 外資買賣鎖定未達百元銅板股

三大法人全站賣方 外資買賣鎖定未達百元銅板股。(鉅亨網資料照)
三大法人全站賣方 外資買賣鎖定未達百元銅板股。(鉅亨網資料照)

台股今 (26) 日小漲 10.21 點，收在 12909.03 點，三大法人全數站在賣方，外資賣超 14.59 億元、投信賣超 8.62 億元、自營商賣超 20.99 億元，合計賣超 44.20 億元。其中，從外資操作可發現，外資今天買賣超的前 10 名幾乎都是未達百元股。

外資買超前 10 名：長榮 32,235 張、日月光投控 11,385 張，為「唯二」獲買超超過萬張的個股，其餘依序為台聚、中壽、中石化、聯電、新光金、中鋼、富邦 VIX、台化。

外資賣超前 10 名：元大滬深 300 正 2 遭賣 35,694 張、群創 19,256 張、彩晶 13,851 張，其餘依序為友達、台積電、富邦上証正 2、玉山金、晶電、兆豐金、京元電子。

投信買超前 10 名：群創 17,500 張，其餘為友達、聯電、華邦電、旺宏、奇鋐、榮成、萬海、日月光投控、國喬。

投信賣超前 10 名：南亞科、大亞、中信金、正隆、台泥、欣興、華新、華通、頎邦、金像電。

自營商買超前 10 名：長榮、彩晶、王道銀行、群創、旺宏、友達、中石化、富邦上証反 1、元大滬深 300 反 1、國喬。

整體來說，台股今天主流大型電子股大多呈現休息，買盤大多集中在具漲價題材的傳產股，從籌碼面也可窺見三大法人買賣交易的大多是未達百元的銅板股，使得指數維持整理格局。

延伸閱讀

相關新聞