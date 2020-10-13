

◆盤勢分析

1. 美股第三季財報周本周開跑，週一科技股強勢大漲，5G iPhone 問世前夕，蘋果股價狂飆逾 6%，亞馬遜在一年一度會員日前勁揚，道瓊上漲逾 250 點，那指收紅 2.7%，創 9 月 9 日以來最佳表現；終場美股四大指數漲幅介於 + 0.88~+2.56%；蘋果 + 6.35%；亞馬遜 4.75%；台積電 ADR+2.42%；聯電 ADR-1.57%。

2. 在白宮擬推 1.8 兆刺激法案，上週五美股四大指數上揚，激勵週一台股在 2330 台積電、2454 聯發科、2379 瑞昱等權值股領軍下以跳空上開的方式挑戰上檔 13,031 點與 13,021 點的切線反壓，但受到 3008 大立光營收與展望不如預期的影響下，指數震盪走低，終場加權指數以上漲 68.72 點的 12,955.91 點作收，漲幅 0.53%，成交量 2,296.29 億元。三大法人合計買超 154.04 億元：外資買超 133.68 億元、投信賣超 6.14 億元、自營商買超 26.51 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：價漲量增，短多格局不變。

(2)、均線：短、中、長期均線均上揚，未跌破 5 日線前，短多續強。

(3)、指標：KD 在 9/30 出現黃金交叉後，週一 K、D 開口持續擴大，未出現死亡交叉前，偏多操作為宜。

4. 櫃買指數下跌 0.18%，收在 164.67 點，未跌破 5 日線前，短多續強，支撐約 162.5 點附近，壓力約在 166 點附近。

5. 觀盤重點：指數挑戰上檔 13,031 點與 13,021 點的切線反壓，短、中、長期均線走揚，KD 黃金交叉且開口持續擴大，在指數未出現爆量中長黑 K，或跌破 5 日線前，短多仍有高點可期。

6. 國安基金委員會昨 (12) 日召開第 3 季例會，與會委員們認為，儘管國際疫情仍然嚴峻，但我國防疫有成，加上出口成長、經濟持續復甦，加上全球資金行情足以支撐股市，因此拍板決議國安基金退場，讓股市恢復市場機制，正式結束 207 天的護盤任務，據統計，國安基金自 3 月 20 日起共花了 207 天護盤，護盤天數為史上次高；但投入金額僅 7.57 億元，護盤規模為有史以來新低。

7. 東洋 (4105-TW) 昨 (12) 日宣布，向德國藥廠 BioNTech 初步爭取到 3000 萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，首批 1000 萬劑疫苗預計明年第 1 季到貨，約可供應 500 萬人施打，預計本月底前，與 BioNTech 完成訂單與定價。

8. 美股大選行情起跑，在白宮、國會重啟經濟激勵措施後，道瓊、那斯達克等四大指數持股反彈，投資人更關心台股上市櫃公司 9 月合併營收的表現，關注未來營運的續航力動能，特別是營運創新高，在營運高峰的個股。外資近期買超且 9 月合併營收創高並呈現年增、月增的個股有 2330 台積電、2454 聯發科、2344 華邦電、3711 日月光投控、2308 台達電、1718 中纖、3034 聯詠、4961 天鈺、3014 聯陽、4919 新唐、2379 瑞昱、2417 圓剛、3023 信邦、1789 永冠 - KY、3605 宏致等個股，成為外資提前卡位台股萬三行情的聚焦點。

