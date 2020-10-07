【Wen姐筆記】周選結算上沖下洗日 月季線站穩比路過重要！

美國總統川普神復原，加上新台幣匯率續強，外資熱錢再度隨匯率逗貓棒起舞，加權指數昨日以跳空方式，站上月線季線以及 12700 點關卡，以 12704.23 點作收，成交量稍稍增至 1658.55 億元。今日有周選擇權結算，而美股又因川普喊卡新紓困案談判 ，4 大指數翻黑，台股能否站穩月季線? 將再面臨考驗! 12600 點至 12700 點間，為短線多多空駁火區! 關鍵點位為 12631、12666 與 12717 點。

多空力道強弱，今日觀察分界為 12631 與 12666 點，如 12666 點仍能挺住，台股將有機會再拚正式站穩 12700 點關卡，12700 點兩端哨站為 12682 與 12717 點，而 12747 與 12777 則是點更是多方搶分難度更高的目標區，如再成功收復，才有機會發動較像樣的攻勢! 而多方今日最重要的支撐區，落在 12600 關卡，兩端哨站為 12588 與 12616 點，如棄守 12588 點，需提防反攻月季線僅曇花一現，恐回測 12555 與 12500 點整數關卡。而 12520 與 12488 點為 12500 點兩端哨站，不宜再度棄守，否則短空又將取得控盤權，最後防線則為 12456 點。

台股昨日再度動用台積電，搭配面板、DRAM 與台塑四寶等集團股，站上月季線，不過成交量能依舊屬於相對低量，多方追價力道不足，盤面多由低價股表現，高價股僅有零星點火。而高價股的精神領袖大立光，在本周召開法說，與下周蘋果發表新機前夕，遭到外資下修目標價，股價已失守今年 3 月低點的大立光，走勢備受關注!

總之，台股多方今日得提高警覺，慎防周選莊家洗盤洗過頭! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)