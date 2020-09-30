守護者樂團巡迴六縣市完美演出 照顧重症家人也要精彩圓夢

「關懷家庭照顧者 守護者樂團巡迴演唱會」由五位資深家庭照顧者組成的「守護者樂團」與實力唱將林曉培、張芸京、星光幫賴銘偉、快樂幫卓義峯以及嘻哈新人 Spark 皇毅多位歌手，開著貨櫃車走遍北中南，於北市、新北、基隆、苗栗、台中、高雄六縣市，用歌聲唱出對家庭照顧者的關懷。在六縣市政府、守護者企業聯盟之一艾瑪絲以及家庭照顧者支持據點的共同支持下，締造共近 1000 人次的人潮，而最終場於昨日傍晚，基隆文化中心前圓滿落幕，現場民眾以最熱情的心，共同見證守護者樂團的圓夢旅程。

照顧者化身搖滾樂手 開創生活勇敢追夢

守護者樂團的五位成員皆為長期的家庭照顧者，鼓手黃姊照顧資歷 17 年，曾經面臨一打三的重大壓力，使用長照服務後獲得喘息空間，活躍於合庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會（下稱家總）共辦的各項喘息活動中。黃姊分享，參加樂團的半年來走了兩位最親愛的家人，仍專心投入演出準備，她說「相信這也是家人所樂見的」，要做一個「開朗的照顧者」。主唱大維的父親在十年前罹患帕金森氏症，大維也為了照顧至親放棄赴美的生活。是在家總的協助下，才開始學習許多照顧方法與認識更多長照資源，也有時間好好唱歌。

吉他手歆歆與貝斯手小草，皆是在職照顧者，曾在工作與照顧兩頭燒的困境下身心俱乏，還好透過長照 2.0 的服務獲得喘息，參加樂團更是能療癒自己，讓累積的壓力得到抒發。鍵盤手珮珮則是南北奔波照顧年邁的雙親，同時也照顧患有心臟病的另一半。巡迴途中珮珮不慎摔倒，右腳須打石膏一個月。即使如此也無法澆熄對於演出的熱情。對珮珮而言，能加入樂團重拾學生時代的夢想，苦練半年的成果，不會輕易被打擊。五位成員都是長照的受惠者也是聰明的照顧者，他們希望透過分享自己圓夢的過程，能鼓勵更多有夢想的照顧者聰明照顧不放棄自己的生活。

北市府社會局副局長鄭文惠 (前排右四) 及藝人張芸京 (前排右三)、SPARK 皇毅(前排右二) 與守護者樂團於市府廣場前與市民同樂。(圖: 業者提供)

巡迴六縣市眾歌手接力開唱 力挺照顧者

被守護者樂團的熱情與毅力感動，眾歌手們紛紛獻聲應援，包括林曉培、賴銘偉、張芸京、卓義峯、Spark 皇毅等都在本次公益演唱會接力演出，以歌聲撫慰照顧者、讓愛不孤單，也希望透過自身的號召力，讓更多人關注這個議題。賴銘偉於第三站高雄帶來台語專輯中私房歌《行過愛河邊》，獻給熱情的鄉親，更加碼演唱懷舊經典《恰似你的溫柔》。張芸京帶來《武動的漢子》、《歌頌者》，肯定照顧者不為人知的奉獻，以及鼓勵守護者樂團莫忘熱愛音樂的初衷。演出後則化身為熱情小粉絲，與到現場捧場的媽媽一起坐在台下欣賞樂團的演出。卓義峯提到自己曾脊椎受傷，受到家人很多照顧，故能體會家庭照顧者的不易與偉大。最終場演出歌手林曉培、Spark 皇毅熱力十足，多首好歌連發，點燃現場熱烈氣氛。最後，現場民眾與守護者樂團一起合唱《木棉道》，為最終場畫下一個溫暖的句點。

守護者樂團巡迴最終站，基隆市府社會處處長吳挺鋒 (左五)、副處長駱文章(左三) 與蔡惠貞科長 (左一) 驚喜獻花。(圖: 業者提供)

照顧者圓夢感謝各界支持 合庫人壽攜手家總共創下一個十年

守護者樂團於今年初成軍開始密集苦練，一路上受到各界支持與鼓勵，包括演出主題曲《愛不孤單》製作人陳建寧、FIR 樂團阿沁，閃靈樂團主唱林昶佐、人氣立委蔣萬安、歌手賴銘偉、張芸京等人。今年度參與守護者聯盟企業的「這球音樂教室」擔任樂團指導，陪伴成員圓夢，而守護者樂團半年來的旅程，更會在 11 月感恩節時於線上推出紀錄片，讓支持樂團的民眾能進一步理解樂團的圓夢背後的酸甜苦辣。

守護家庭照顧者邁向第八年的合庫人壽也將與家總攜手守護更多家庭，同時推動樂活安養系列保險產品，讓民眾可以放心迎接老後的生活，再創下一個光輝的十年！

苗栗縣副縣長鄧桂菊 (前排右六)、苑裡鎮鎮長劉秋東(前排右七) 與守護者樂團及民眾共渡歡樂周末。(圖: 業者提供)



