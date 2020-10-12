環泥首度躋身蘋概鏈 壓力感測元件獲蘋果與晶圓代工龍頭採用

混凝土業者環泥 (1104-TW) 子公司壓力感測元件廠利永環球營運報喜，其壓力分析儀打進蘋果供應鏈外，近期也獲全球晶圓代工龍頭廠採用，受惠客戶持續擴產、布局高階製程，明年營運迎來爆發性成長，利永環球將成環泥旗下金雞母。

利永環球主力產品為壓力感測元件，目前應用最大宗為壓力分析儀，該產品由蘋果直接向利永環球訂購，再交給蘋果委託的韓系面板廠採用，針對 iPhone 面板貼合製程進行壓力監測，確保生產良率。

利永環球坦言，半導體成長性將優於蘋果，壓力分析儀應用在晶圓研磨、清洗等製程上，客戶除晶圓代工龍頭大廠外，也獲環球晶、合晶與日月光等半導體廠採用，涵蓋半導體上下游。

環泥不評論客戶狀況，僅強調，隨著半導體高階製程持續推進，由於生產良率牽涉許多環節，為確保良率，晶圓廠對生產過程的壓力分析檢測需求將更為提升，有助利永環球進一步推升出貨表現。

利永環球的壓力感測元件也應用在筆電的力度回饋觸控板中，目前全球前五大筆電品牌中，已有二家已提出合作開發，現正進行原型機驗證中，且其他三家客戶也在洽詢中。

此外，利永環球壓力感測元件因靈敏性佳、且具備可繞性，同樣被應用在摺疊手機面板中，近期終端客戶新品將問世，也廣泛應用在車用座椅安全帶警示、智慧零售貨架等，商機將陸續發酵。

環泥目前持有利永環球 100% 股權，利永環球營收比重約個位數，上半年小虧 0.04 億元，主要是部分產品仍與客戶在開發階段，營收規模較小、研發費用較高，不過，隨著明後年產品放量出貨，營運將迎爆發性轉機，今年將可望損平，明年開始獲利，母公司環泥同步受惠，將成獲利小金雞。