康那香口罩產能將擴至每日400萬片 擬訂生產設備整廠輸出計畫

不織布及婦嬰清潔用品大廠康那香（9919-TW）積極在口罩產品及噴布原料擴充產能，董事長戴榮吉今（11）表示，康那香除口罩生產，將進一步開發口罩生產設備整廠輸出業務，目前已透過貿協的開發，接獲來加拿大的訂單。

康那香的高速口罩生產設備整廠輸出業務，除包括開發日產能 200 萬片的口罩生產設備外，將提供設置規劃、動線安排、人員教育訓練等服務，並將提供生產所需熔噴布、不織布原料，讓設備、原料、訓練一次送到客戶手中，達成最快投產目的。

康那香今天宣布此新業務，並捐贈 100 萬片口罩給台南市政府，並由市長黃偉哲在台北代表接受。

康那香捐贈 100 萬片口罩給台南市政府，由市長黃偉哲 (右) 代表接受。(鉅亨網記者張欽發攝)

戴榮吉指出，目前康那香口罩日產能達 85 萬片，目標一天 100 萬片，10 月份起，在 16 台高速口罩設備生產加入下，日產能可達 400 萬片，同時，康那香口罩也獲 FDA 銷售許可，及 CE 認證註冊號，盼可透過外貿協會繼續打開整廠設備輸出通路。

戴榮吉表示，康那香一年投入研發費用 200 萬美元，投入三分之一在設備上，三分之一在材料，剩下三分之一在產品開發。

對於目前康那香在口罩生產設備的開發成果，康那香總經理戴秀玲也指出，預計明年第四季投產的大陸揚州廠，評估也將建置口罩生產設備。