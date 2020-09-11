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康那香口罩產能將擴至每日400萬片 擬訂生產設備整廠輸出計畫

康那香董事長戴榮吉。(鉅亨網記者張欽發攝)
康那香董事長戴榮吉。(鉅亨網記者張欽發攝)

不織布及婦嬰清潔用品大廠康那香（9919-TW）積極在口罩產品及噴布原料擴充產能，董事長戴榮吉今（11）表示，康那香除口罩生產，將進一步開發口罩生產設備整廠輸出業務，目前已透過貿協的開發，接獲來加拿大的訂單。

康那香的高速口罩生產設備整廠輸出業務，除包括開發日產能 200 萬片的口罩生產設備外，將提供設置規劃、動線安排、人員教育訓練等服務，並將提供生產所需熔噴布、不織布原料，讓設備、原料、訓練一次送到客戶手中，達成最快投產目的。

康那香今天宣布此新業務，並捐贈 100 萬片口罩給台南市政府，並由市長黃偉哲在台北代表接受。

康那香捐贈 100 萬片口罩給台南市政府，由市長黃偉哲 (右) 代表接受。(鉅亨網記者張欽發攝)
康那香捐贈 100 萬片口罩給台南市政府，由市長黃偉哲 (右) 代表接受。(鉅亨網記者張欽發攝)

戴榮吉指出，目前康那香口罩日產能達 85 萬片，目標一天 100 萬片，10 月份起，在 16 台高速口罩設備生產加入下，日產能可達 400 萬片，同時，康那香口罩也獲 FDA 銷售許可，及 CE 認證註冊號，盼可透過外貿協會繼續打開整廠設備輸出通路。

戴榮吉表示，康那香一年投入研發費用 200 萬美元，投入三分之一在設備上，三分之一在材料，剩下三分之一在產品開發。

對於目前康那香在口罩生產設備的開發成果，康那香總經理戴秀玲也指出，預計明年第四季投產的大陸揚州廠，評估也將建置口罩生產設備。

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