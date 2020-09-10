經部三招加強口罩管理 9/16起進口強制向國貿局申請許可

繼口罩國家隊成員加利混充事件後，又查獲豪品仿冒台灣製口罩牟利，經濟部今 (10) 日表示，與衛福部、財政部研商後決議，9 月 16 日起進口口罩，不論醫用或非醫用，應先向國貿局申請輸入許可，且必須登錄流向資訊。

衛福部食藥署今天同步預告「平面式醫用口罩之標示應刊載事項」 ，要求國產的平面醫用口罩，包含一般醫用和外科手術口罩，都應在口罩本體以鋼印標示「MD」及「Made In Taiwan」字樣，新制預計 9 月 17 日上路。

經濟部說明，16 日起，進口人可在貿易局建置的「口罩輸入許可申請系統」線上申請輸入許可，只要資料填寫完整系統就會自動核發，申請時不用檢附任何文件，但要特別注意，口罩自海關放行日起，要在每週一到「口罩輸入許可申請系統」線上登錄口罩流向。

此外，經濟部表示，無論國產或進口的市售拋棄式非醫用口罩，均應依照商品標示法規定，一定要標示商品名稱、製造商 / 進口商資訊、商品原產地、主要成分或材料、數量或規格、製造日期等項目。

至於標示方式，可於單片口罩本體、包裝或說明書擇一詳細標示，經濟部強調，如經查獲有違反者，將依商品標示法第 15 條規定要求限期改正，另有處 2 萬元以上、20 萬元以下罰鍰，且可連續罰。

加利科技日前將中國製口罩偽造成 MIT 醫用口罩，並流入實名制通路，引發軒然大波，經濟部隨即主動追查國家隊進口口罩流向，又查獲豪品公司仿冒偽標涉犯刑法案件，目前已移送彰化地檢署查辦。