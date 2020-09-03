盤前財經大事搶先讀2020年09月03日

今日操盤前瞻

法說會：新光金、勤美

除權息：可成、長榮航、味王、精華、禾聯碩、亞德客 - KY 等

美國禁令、新冠疫情都擋不住！彭博：亞洲電子業反彈

彭博報導，即使美國不斷升級華為禁令、新冠肺炎 (COVID-19) 在全球大流行，亞洲電子業依然找到方法繁榮發展。閱讀全文...

〈鴻海微軟和解〉劉揚偉：達成協議是新的契機 將陸續看到新合作

鴻海 (2317-TW) 與微軟就專利權利金訴訟達成和解，董事長劉揚偉昨 (2) 日表示，雙方和解是新的契機，未來會陸續看到鴻海與微軟合作事項。閱讀全文...

經長證實台美年底前啟動商業對話 聚焦 5G、半導體議題

台美官員日前進行視訊對談，會中美方提出將召開台美雙邊經濟與商業對話，經濟部長王美花昨 (2) 日出席活動證實，將與美國國務院次卿凱斯克拉奇 (Keith Krach) 展開對話，可望針對 5G、半導體、印太戰略、供應鏈進行討論，預計今年就會舉行。閱讀全文...

PC 需求延續到明年 外資估譜瑞 - KY 明年可望賺五個股本

外資昨 (2) 日出具報告指出，明年全球筆電需求仍健康，出貨可望高於往年水準的 1.4-1.6 億台，而譜瑞 - KY(4966-TW) 因供應筆電的主動交換晶片，可望直接受惠，外資估，譜瑞 - KY 今、明兩年的每股純益達 42、52 元，目標價維持 1500 元。閱讀全文...

大同市場派 10 月 21 日召開股東臨時會 擬全面改選 9 席董事

大同 (2371-TW) 昨 (2) 日公告，接獲市場派欣同、新大同公司召集股東臨時會通知，將在 10 月 21 日舉行，並全面改選 9 席董事，包含 6 席一般董事與 3 席獨立董事。閱讀全文...