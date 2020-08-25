實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄0825 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3376 新日興 08/25 上市增資 08/19-08/21 850 110.00 110.00 凱基 1 08/24 189906 2888B 新光金乙特 08/27 上市增資 08/21-08/25 18870 45.00 45.00 永豐金 1 08/26 18868 6596 寬宏藝術 08/28 上櫃增資 08/24-08/26 185 45.00 45.00 福邦 1 08/27 9952 5871A 中租-KY甲特09/02 上市增資 08/27-08/31 12750 100.00 100.00 凱基 1 09/01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。